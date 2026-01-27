GTA 6 могут выпустить без дисков в день релиза: что известно
- Выход физической версии GTA 6, вероятно, отложат на более поздние даты.
- Предположения относительно сроков появления дисков кардинально различаются.
- GTA 6 уже не раз страдала от масштабных утечек.
Одна из самых ожидаемых видеоигр – Grand Theft Auto 6 – может остаться без физических копий в день выхода.
По словам инсайдеров, издатель Take-Two рассматривает возможность отложить релиз игры на дисках, чтобы избежать преждевременных утечек сюжета и игрового процесса.
Релиз GTA 6 сначала выйдет в цифровом формате – что известно
По информации польского портала PPE.pl, компания Take-Two пока не планирует выпускать дисковые версии игры одновременно с цифровым релизом.
Источником этой информации стал инсайдер Graczdari, который ранее точно прогнозировал выход физических копий Oblivion Remastered и появление Microsoft Flight Simulator на консолях PlayStation.
В настоящее время из инсайдерских источников поступает противоречивая информация: одни говорят о задержке дисков на три-четыре недели, другие же предполагают, что физические издания выйдут в первой половине 2027 года.
По данным издания VGC, более точная информация должна появиться в середине февраля.
Чего боится Take-Two
Главная причина опасений — безопасность данных. Физические копии игр обычно попадают на склады магазинов за несколько недель до релиза. Это часто приводит к тому, что отдельные экземпляры оказываются в руках пользователей раньше срока.
Как следствие, в сети появляются спойлеры, записи сюжетных поворотов и полные прохождения игры еще до того, как она официально поступит в продажу.
Rockstar Games уже неоднократно страдала от подобных инцидентов. Так, в сентябре 2022 года из-за масштабного хакерского взлома в сеть попали часы сырых кадров разработки GTA 6.
Затем в декабре 2023 года первый официальный трейлер игры слили на платформу X за день до премьеры, из-за чего разработчикам пришлось экстренно опубликовать его.
Когда ждать выхода GTA 6
После нескольких переносов официальной датой выхода Grand Theft Auto 6 остается 19 ноября 2026 года.
Изначально игру готовили к релизу осенью 2025 года, однако впоследствии сроки сдвинули на май, а затем – на конец 2026 года.
Фото: скриншот из трейлера