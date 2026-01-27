Одна из самых ожидаемых видеоигр – Grand Theft Auto 6 – может остаться без физических копий в день выхода.

По словам инсайдеров, издатель Take-Two рассматривает возможность отложить релиз игры на дисках, чтобы избежать преждевременных утечек сюжета и игрового процесса.

Релиз GTA 6 сначала выйдет в цифровом формате – что известно

По информации польского портала PPE.pl, компания Take-Two пока не планирует выпускать дисковые версии игры одновременно с цифровым релизом.

Источником этой информации стал инсайдер Graczdari, который ранее точно прогнозировал выход физических копий Oblivion Remastered и появление Microsoft Flight Simulator на консолях PlayStation.

В настоящее время из инсайдерских источников поступает противоречивая информация: одни говорят о задержке дисков на три-четыре недели, другие же предполагают, что физические издания выйдут в первой половине 2027 года.

По данным издания VGC, более точная информация должна появиться в середине февраля.

Чего боится Take-Two

Главная причина опасений — безопасность данных. Физические копии игр обычно попадают на склады магазинов за несколько недель до релиза. Это часто приводит к тому, что отдельные экземпляры оказываются в руках пользователей раньше срока.

Как следствие, в сети появляются спойлеры, записи сюжетных поворотов и полные прохождения игры еще до того, как она официально поступит в продажу.

Rockstar Games уже неоднократно страдала от подобных инцидентов. Так, в сентябре 2022 года из-за масштабного хакерского взлома в сеть попали часы сырых кадров разработки GTA 6.

Затем в декабре 2023 года первый официальный трейлер игры слили на платформу X за день до премьеры, из-за чего разработчикам пришлось экстренно опубликовать его.

Когда ждать выхода GTA 6

После нескольких переносов официальной датой выхода Grand Theft Auto 6 остается 19 ноября 2026 года.

Изначально игру готовили к релизу осенью 2025 года, однако впоследствии сроки сдвинули на май, а затем – на конец 2026 года.

Фото: скриншот из трейлера

