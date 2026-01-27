GTA 6 можуть випустити без дисків у день релізу: що відомо
- Вихід фізичної версії GTA 6, ймовірно, відкладуть на пізніші дати.
- Припущення щодо термінів появи дисків кардинально різняться.
- GTA 6 вже не раз страждала від масштабних витоків.
Одна з найочікуваніших відеоігор – Grand Theft Auto 6 – може залишитися без фізичних копій у день виходу.
За словами інсайдерів, видавець Take-Two розглядає можливість відкласти реліз гри на дисках, щоб уникнути передчасних витоків сюжету та ігрового процесу.
Реліз GTA 6 спершу вийде в цифрі – що відомо
За інформацією польського порталу PPE.pl, компанія Take-Two наразі не планує випускати дискові версії гри одночасно з цифровим релізом.
Джерелом цієї інформації став інсайдер Graczdari, який раніше точно прогнозував вихід фізичних копій Oblivion Remastered та появу Microsoft Flight Simulator на консолях PlayStation.
Наразі з інсайдерських джерел надходить суперечлива інформація: одні кажуть про затримку дисків на три-чотири тижні, інші ж припускають, що фізичні видання вийдуть у першій половині 2027 року.
За даними видання VGC, більш точна інформація має з’явитися в середині лютого.
Чого боїться Take-Two
Головна причина побоювань – безпека даних. Фізичні копії ігор зазвичай потрапляють на склади магазинів за кілька тижнів до релізу. Це часто призводить до того, що окремі екземпляри опиняються в руках користувачів раніше терміну.
Як наслідок, у мережі з’являються спойлери, записи сюжетних поворотів та повні проходження гри ще до того, як вона офіційно надійде у продаж.
Rockstar Games вже неодноразово страждала від подібних інцидентів. Так, у вересні 2022 року через масштабний хакерський злом у мережу потрапила година сирих кадрів розробки GTA 6.
Відтак у грудні 2023-го перший офіційний трейлер гри злили на платформу X за день до прем’єри, через що розробникам довелося екстрено опублікувати його.
Коли чекати на вихід GTA 6
Після кількох перенесень офіційною датою виходу Grand Theft Auto 6 залишається 19 листопада 2026 року.
Спочатку гру готували до релізу восени 2025-го, проте згодом терміни змістили на травень, а потім – на кінець 2026-го.
Фото: скриншот з трейлеру