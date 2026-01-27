Одна з найочікуваніших відеоігор – Grand Theft Auto 6 – може залишитися без фізичних копій у день виходу.

За словами інсайдерів, видавець Take-Two розглядає можливість відкласти реліз гри на дисках, щоб уникнути передчасних витоків сюжету та ігрового процесу.

Реліз GTA 6 спершу вийде в цифрі – що відомо

За інформацією польського порталу PPE.pl, компанія Take-Two наразі не планує випускати дискові версії гри одночасно з цифровим релізом.

Джерелом цієї інформації став інсайдер Graczdari, який раніше точно прогнозував вихід фізичних копій Oblivion Remastered та появу Microsoft Flight Simulator на консолях PlayStation.

Наразі з інсайдерських джерел надходить суперечлива інформація: одні кажуть про затримку дисків на три-чотири тижні, інші ж припускають, що фізичні видання вийдуть у першій половині 2027 року.

За даними видання VGC, більш точна інформація має з’явитися в середині лютого.

Чого боїться Take-Two

Головна причина побоювань – безпека даних. Фізичні копії ігор зазвичай потрапляють на склади магазинів за кілька тижнів до релізу. Це часто призводить до того, що окремі екземпляри опиняються в руках користувачів раніше терміну.

Як наслідок, у мережі з’являються спойлери, записи сюжетних поворотів та повні проходження гри ще до того, як вона офіційно надійде у продаж.

Rockstar Games вже неодноразово страждала від подібних інцидентів. Так, у вересні 2022 року через масштабний хакерський злом у мережу потрапила година сирих кадрів розробки GTA 6.

Відтак у грудні 2023-го перший офіційний трейлер гри злили на платформу X за день до прем’єри, через що розробникам довелося екстрено опублікувати його.

Коли чекати на вихід GTA 6

Після кількох перенесень офіційною датою виходу Grand Theft Auto 6 залишається 19 листопада 2026 року.

Спочатку гру готували до релізу восени 2025-го, проте згодом терміни змістили на травень, а потім – на кінець 2026-го.

Фото: скриншот з трейлеру

