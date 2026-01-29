Компания OpenAI работает над созданием собственной социальной сети. Главной особенностью платформы должно стать полное отсутствие ботов. Для этого разработчики размышляют над внедрением обязательной биометрической верификации пользователей.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на собственные источники. Сейчас проект находится на ранней стадии разработки, а над ним работает небольшая команда – менее десяти человек.

Сканирование глаз и Face ID: как будет работать проверка

Основная миссия новой сети – решить проблему фейковых аккаунтов, которая стала критической для современных платформ, в частности для X (бывший Twitter). OpenAI рассматривает возможность использования технологии proof of personhood (доказательство человечности).

Сейчас смотрят

Для подтверждения личности пользователям могут предложить два варианта:

Apple Face ID: стандартная система распознавания лица.

World Orb: специальное устройство размером с дыню, которое сканирует радужную оболочку глаза.

Интересно, что систему World разрабатывает компания Tools for Humanity, которую основал гендиректор OpenAI Сэм Альтман.

В отличие от Facebook или LinkedIn, которые используют для проверки почту или номер телефона, биометрия должна стать окончательным доказательством того, что за профилем стоит реальный человек.

Почему OpenAI идет на этот шаг

Сэм Альтман неоднократно выражал недовольство засильем искусственного интеллекта в соцсетях. Он отмечал, что Twitter и Reddit все больше напоминают «мертвый интернет», где большую часть контента создают не люди, а алгоритмы.

Проблема ботов обострилась в X после того, как Илон Маск сократил около 80% персонала, включая команды модерации.

Несмотря на то, что в 2025 году платформа удалила около 1,7 млн ботов, они продолжают манипулировать ценами на криптовалюту и распространять дезинформацию.

Ожидается, что в новой соцсети OpenAI пользователи смогут создавать контент с помощью встроенных инструментов ИИ — генерация видео и изображений, но при этом каждый автор будет идентифицирован как реальное лицо.

Конкуренция и риски

Несмотря на успех ChatGPT и Sora, OpenAI ждет серьезная борьба. Им придется конкурировать с такими гигантами, как Instagram с 3 млрд пользователей, который уже интегрировал генерацию ИИ-изображений, Threads от Meta, который даже перегнал X по количеству юзеров мобильного приложения, TikTok и молодые платформы вроде Bluesky.

Кроме конкуренции, существуют и вопросы безопасности. Правозащитники предупреждают, что сбор биометрических данных, таких как сканирование глаз, несет огромные риски: если такие данные попадут в руки злоумышленников, изменить их, в отличие от пароля, будет невозможно.

На данный момент точных сроков запуска соцсети нет, а в OpenAI отказываются официально комментировать этот проект.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.