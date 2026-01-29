Компанія OpenAI працює над створенням власної соціальної мережі. Головною особливістю платформи має стати повна відсутність ботів. Для цього розробники міркують над впровадженням обов’язкової біометричної верифікації користувачів.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на власні джерела. Наразі проєкт перебуває на ранній стадії розробки, а над ним працює невелика команда – менше ніж десять людей.

Сканування очей та Face ID: як працюватиме перевірка

Основна місія нової мережі – розв’язати проблему фейкових акаунтів, яка стала критичною для сучасних платформ, зокрема для X (колишній Twitter). OpenAI розглядає можливість використання технології proof of personhood (доказ людяності).

Зараз дивляться

Для підтвердження особи користувачам можуть запропонувати два варіанти:

Apple Face ID: стандартна система розпізнавання обличчя.

World Orb: спеціальний пристрій розміром з диню, який сканує райдужну оболонку ока.

Цікаво, що систему World розробляє компанія Tools for Humanity, яку заснував гендиректор OpenAI Сем Альтман.

На відміну від Facebook чи LinkedIn, які використовують для перевірки пошту або номер телефону, біометрія має стати остаточним доказом того, що за профілем стоїть реальна людина.

Чому OpenAI йде на цей крок

Сем Альтман неодноразово висловлював невдоволення засиллям штучного інтелекту в соцмережах. Він зазначав, що Twitter та Reddit дедалі більше нагадують “мертвий інтернет”, де більшість контенту створюють не люди, а алгоритми.

Проблема ботів загострилася в X після того, як Ілон Маск скоротив близько 80% персоналу, включно з командами модерації.

Попри те, що у 2025 році платформа видалила близько 1,7 млн ботів, вони продовжують маніпулювати цінами на криптовалюту та поширювати дезінформацію.

Очікується, що в новій соцмережі OpenAI користувачі зможуть створювати контент за допомогою вбудованих інструментів ШІ – генерація відео та зображень, але при цьому кожен автор буде ідентифікований як реальна особа.

Конкуренція та ризики

Попри успіх ChatGPT та Sora, на OpenAI чекає серйозна боротьба. Їм доведеться конкурувати з такими гігантами, як Instagram з 3 млрд користувачів, який вже інтегрував генерацію ШІ-зображень, Threads від Meta, що навіть перегнав X за кількістю юзерів мобільного застосунку, TikTok та молоді платформи на кшталт Bluesky.

Окрім конкуренції, існують і безпекові питання. Правозахисники застерігають, що збір біометричних даних, як-от скани очей, несе величезні ризики: якщо такі дані потраплять до рук зловмисників, змінити їх, на відміну від пароля, буде неможливо.

Наразі точних термінів запуску соцмережі немає, а в OpenAI відмовляються офіційно коментувати цей проєкт.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.