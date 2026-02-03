Прокуратура Парижа обыскала французский офис соцсети X (бывший Twitter), принадлежащий Илону Маску.

Следственные действия провела группа по борьбе с киберпреступностью в рамках масштабного расследования, касающегося ряда серьезных правонарушений: от мошеннического изъятия данных до возможного соучастия в распространении детской порнографии.

В чем подозревают соцсеть X и ее руководство

Расследование началось еще в январе 2025 года. Сначала правоохранителей заинтересовали алгоритмы платформы, которые формировали рекомендации контента для пользователей.

Впоследствии дело расширили, включив в него проверку чат-бота с искусственным интеллектом Grok. Сейчас прокуратура проверяет платформу по нескольким статьям:

соучастие в хранении и распространении порнографических изображений с участием детей;

нарушение прав на изображение путем создания сексуальных дипфейков;

мошенническое изъятие данных организованной группой.

В рамках расследования прокуратура Парижа официально вызвала владельца сети Илона Маска и бывшего гендиректора компании Линду Яккарино на слушания, которые должны состояться в апреле.

Показательно, что сама прокуратура заявила о прекращении использования сети X и отныне будет публиковать новости только в LinkedIn и Instagram.

Проблемы с ИИ и расследование в Великобритании

Параллельно с французским расследованием, власти Великобритании сообщили о продолжении проверки. Регулятор Ofcom назвал ситуацию срочной, однако признал, что пока не имеет достаточных полномочий для проверки самих чат-ботов.

Вместо этого офис комиссара по вопросам информации (ICO) начал собственную проверку относительно возможного использования персональных данных для создания интимных изображений без согласия людей чат-ботом Grok.

– Отчеты о Grok вызывают глубокую озабоченность по поводу того, были ли установлены необходимые меры предосторожности для предотвращения создания сексуального контента, — отметил исполнительный директор ICO Уильям Малком.

Также деятельностью компании xAI (разработчика Grok) заинтересовалась Европейская комиссия, которая уже координирует свои действия с французскими следователями.

Реакция соцсети X

В компании X пока официально не комментировали обыски, однако ранее называли расследование нападением на свободу слова и политически мотивированным процессом. Маск и его команда отрицают какие-либо манипуляции с алгоритмами.

В защиту платформы выступил основатель Telegram Павел Дуров, который сам был задержан во Франции в 2024 году. Он заявил, что Франция – единственная страна в мире, которая преследует соцсети за предоставление свободы пользователям, и добавил, что не считает ее свободной страной.

Стоит напомнить, что сам Дуров смог покинуть Францию только в марте прошлого года после того, как Telegram согласился на определенные изменения в работе и сотрудничество с органами власти по предоставлению данных пользователей по законным запросам.

Источник : BBC

