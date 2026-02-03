Обыск в офисе X в Париже: Маска и руководство платформы вызвали на слушания
- Расследование продолжается с января 2025 года и касается работы алгоритмов платформы.
- Следствие проверяет возможное соучастие в хранении и распространении детской порнографии.
- Маска и бывшая CEO X Линда Яккарино были вызваны на слушания в апреле.
Прокуратура Парижа обыскала французский офис соцсети X (бывший Twitter), принадлежащий Илону Маску.
Следственные действия провела группа по борьбе с киберпреступностью в рамках масштабного расследования, касающегося ряда серьезных правонарушений: от мошеннического изъятия данных до возможного соучастия в распространении детской порнографии.
В чем подозревают соцсеть X и ее руководство
Расследование началось еще в январе 2025 года. Сначала правоохранителей заинтересовали алгоритмы платформы, которые формировали рекомендации контента для пользователей.
Впоследствии дело расширили, включив в него проверку чат-бота с искусственным интеллектом Grok. Сейчас прокуратура проверяет платформу по нескольким статьям:
- соучастие в хранении и распространении порнографических изображений с участием детей;
- нарушение прав на изображение путем создания сексуальных дипфейков;
- мошенническое изъятие данных организованной группой.
В рамках расследования прокуратура Парижа официально вызвала владельца сети Илона Маска и бывшего гендиректора компании Линду Яккарино на слушания, которые должны состояться в апреле.
Показательно, что сама прокуратура заявила о прекращении использования сети X и отныне будет публиковать новости только в LinkedIn и Instagram.
Проблемы с ИИ и расследование в Великобритании
Параллельно с французским расследованием, власти Великобритании сообщили о продолжении проверки. Регулятор Ofcom назвал ситуацию срочной, однако признал, что пока не имеет достаточных полномочий для проверки самих чат-ботов.
Вместо этого офис комиссара по вопросам информации (ICO) начал собственную проверку относительно возможного использования персональных данных для создания интимных изображений без согласия людей чат-ботом Grok.
– Отчеты о Grok вызывают глубокую озабоченность по поводу того, были ли установлены необходимые меры предосторожности для предотвращения создания сексуального контента, — отметил исполнительный директор ICO Уильям Малком.
Также деятельностью компании xAI (разработчика Grok) заинтересовалась Европейская комиссия, которая уже координирует свои действия с французскими следователями.
Реакция соцсети X
В компании X пока официально не комментировали обыски, однако ранее называли расследование нападением на свободу слова и политически мотивированным процессом. Маск и его команда отрицают какие-либо манипуляции с алгоритмами.
В защиту платформы выступил основатель Telegram Павел Дуров, который сам был задержан во Франции в 2024 году. Он заявил, что Франция – единственная страна в мире, которая преследует соцсети за предоставление свободы пользователям, и добавил, что не считает ее свободной страной.
Стоит напомнить, что сам Дуров смог покинуть Францию только в марте прошлого года после того, как Telegram согласился на определенные изменения в работе и сотрудничество с органами власти по предоставлению данных пользователей по законным запросам.