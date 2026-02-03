Прокуратура Парижа обшукала французький офіс соцмережі X (колишній Twitter), що належить Ілону Маску.

Слідчі дії провела група з боротьби з кіберзлочинністю в межах масштабного розслідування, яке стосується низки серйозних правопорушень: від шахрайського вилучення даних до можливої співучасті у розповсюдженні дитячої порнографії.

У чому підозрюють соцмережу X та її керівництво

Розслідування розпочалося ще у січні 2025 року. Спочатку правоохоронців зацікавили алгоритми платформи, що формували рекомендації контенту для користувачів.

Зараз дивляться

Згодом справу розширили, включивши до неї перевірку чат-бота зі штучним інтелектом Grok. Наразі прокуратура перевіряє платформу за кількома статтями:

співучасть у зберіганні та розповсюдженні порнографічних зображень за участю дітей;

порушення прав на зображення через створення сексуальних діпфейків;

шахрайське вилучення даних організованою групою.

У межах розслідування прокуратура Парижа офіційно викликала власника мережі Ілона Маска та колишню гендиректорку компанії Лінду Яккаріно на слухання, що мають відбутися у квітні.

Показово, що сама прокуратура заявила про припинення використання мережі X і відтепер публікуватиме новини лише в LinkedIn та Instagram.

Проблеми з ШІ та розслідування у Великій Британії

Паралельно з французьким розслідуванням, влада Великої Британії повідомила про продовження перевірки. Регулятор Ofcom назвав ситуацію терміновою, проте визнав, що наразі не має достатньо повноважень для перевірки самих чат-ботів.

Натомість офіс комісара з питань інформації (ICO) розпочав власну перевірку щодо можливого використання персональних даних для створення інтимних зображень без згоди людей чат-ботом Grok.

– Звіти про Grok викликають глибоке занепокоєння щодо того, чи були встановлені необхідні запобіжники для запобігання створенню сексуального контенту, – зазначив виконавчий директор ICO Вільям Малком.

Також діяльністю компанії xAI (розробника Grok) зацікавилася Європейська комісія, яка вже координує свої дії з французькими слідчими.

Реакція соцмережі X

У компанії X поки офіційно не коментували обшуки, проте раніше називали розслідування нападом на свободу слова та політично вмотивованим процесом. Маск і його команда заперечують будь-які маніпуляції з алгоритмами.

На захист платформи виступив засновник Telegram Павло Дуров, який сам був затриманий у Франції у 2024 році. Він заявив, що Франція – єдина країна у світі, яка переслідує соцмережі за надання свободи користувачам, і додав, що не вважає її вільною країною.

Варто нагадати, що сам Дуров зміг покинути Францію лише у березні минулого року після того, як Telegram погодився на певні зміни в роботі та співпрацю з органами влади щодо надання даних користувачів за законними запитами.

Джерело : BBC

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.