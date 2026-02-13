Остров покойного финансиста Джеффри Эпштейна, известный своей скандальной историей, снова оказался в центре внимания.

На этот раз – из-за популярной мобильной игры Pokemon Go. Как выяснилось, на территории частного острова Литтл-Сент-Джеймс долгое время существовал виртуальный объект – покестоп (PokeStop).

Остров Эпштейна в Pokemon Go

Игроки, использующие методы подмены геолокации, так называемый спуфинг, решили проверить, есть ли что-то интересное на закрытом острове Эпштейна.

Сейчас смотрят

К своему удивлению, они обнаружили там действующий покестоп. Виртуальная точка была привязана к вполне реальному объекту – массивным солнечным часам, которые ранее фиксировали на видео с дронов.

Интересно, что этот объект появился в игре примерно в 2020 или 2021 году – уже после смерти владельца острова в 2019-м.

Хотя пользователи сети заметили это странное соседство еще год назад, разработчики из компании Niantic удалили локацию с игровой карты только сейчас.

Как на острове появился покестоп

Появление покестопа в таком специфическом месте объясняется механикой самой игры. Компания Niantic не проверяет каждую точку на планете лично, а полагается на предложения сообщества.

Игроки, достигшие 35-го уровня, могут подавать заявки на создание новых Wayspots (интересных мест). Это должны быть уникальные объекты в реальном мире: памятники, архитектурные достопримечательности или необычные локации.

После подачи заявку оценивает сообщество других игроков. Если объект получает высокий рейтинг, он появляется на карте.

До сих пор остается загадкой, кто именно подал заявку на создание точки на острове Эпштейна: был ли это кто-то из реальных посетителей или чья-то неудачная шутка.

Эпштейн и видеоигры

Этот случай – не единственное странное упоминание о миллиардере в контексте гейминга. В документах, касающихся его дела, ранее всплывали факты о том, что Эпштейн был забанен в Xbox Live и интересовался микротранзакциями в играх.

Более того, в переписке с писателем и духовным лидером Дипаком Чопрой Эпштейн положительно отзывался о Pokemon GO.

Он считал технологию дополненной реальности перспективной для инвестиций и был впечатлен тем, как игра взаимодействует с реальным миром.

Напомним, что Pokemon Go побуждает игроков искать и «ловить» виртуальных монстров в реальном мире с помощью GPS.

Игровой процесс привязан к физическим локациям и достопримечательностям, которые становятся точками сбора ресурсов – покестопами или аренами для сражений между пользователями.

Источник : Forbes

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.