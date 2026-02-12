В деле Эпштейна появились новые упоминания о Трампе: есть свидетельства
- В файлах Эпштейна появились новые упоминания о Дональде Трампе.
- Речь идет о возможном телефонном разговоре в 2006 году.
- Официального подтверждения факта звонка пока нет.
В обнародованных в США материалах по делу Джеффри Эпштейна появились новые упоминания о возможном телефонном разговоре с участием Дональда Трампа после начала расследования против финансиста.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на публикацию Министерства юстиции США.
Дело Эпштейна: о чем говорится в новых документах
В недавно обнародованных документах содержится расшифровка интервью ФБР с бывшим руководителем полиции округа Палм-Бич.
Документ датирован 2019 годом и касается событий, которые происходили еще в 2006 году после начала расследования против Джеффри Эпштейна.
По словам собеседника следователей, после начала дела ему якобы позвонил Дональд Трамп и заявил, что поддерживает действия правоохранителей, отметив, что о преступной деятельности Эпштейна все знали.
В материалах также говорится, что финансиста якобы исключили из клуба Мар-а-Лаго из-за его репутации.
Отдельно в документах упоминается Гислен Максвелл, которую собеседник называл ключевой фигурой в деле.
В то же время отмечается, что сам свидетель якобы рассказал ФБР, что Трамп сказал, что был рядом с Эпштейном, когда тот был с подростками, и что он “убрался оттуда”.
В Министерстве юстиции США заявили, что им не известны доказательства, подтверждающие факт телефонного звонка Дональда Трампа правоохранительным органам в 2006 году.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что не может подтвердить или опровергнуть эту информацию, добавив, что Трамп ранее заявлял о разрыве любых связей с Эпштейном.
Сам Трамп неоднократно отрицал причастность к преступлениям финансиста и подчеркивал, что не поддерживал с ним контактов на протяжении многих лет.
Ранее Министерство юстиции США обнародовало миллионы страниц материалов, связанных с делом Джеффри Эпштейна.
В этих файлах фигурируют имена многих известных лиц из разных стран, часто без подробного контекста.
В частности, в документах упоминался бывший футболист мюнхенской Баварии и сборной Франции Франк Рибери.
Часть этих материалов касается старых дел, которые ранее уже рассматривались судами и были закрыты.