Острів покійного фінансиста Джеффрі Епштейна, відомий своєю скандальною історією, знову опинився в центрі уваги.

Цього разу – через популярну мобільну гру Pokemon Go. Як з’ясувалося, на території приватного острова Літтл-Сент-Джеймс тривалий час існував віртуальний об’єкт – покестоп (PokeStop).

Острів Епштейна у Pokemon Go

Гравці, які використовують методи підміни геолокації, так званий спуфінг, вирішили перевірити, чи є щось цікаве на закритому острові Епштейна.

На свій подив, вони виявили там діючий покестоп. Віртуальна точка була прив’язана до цілком реального об’єкта – масивного сонячного годинника, який раніше фіксували на відео з дронів.

Цікаво, що цей об’єкт з’явився у грі приблизно у 2020 або 2021 році – вже після смерті власника острова у 2019-му.

Хоча користувачі мережі помітили це дивне сусідство ще рік тому, розробники з компанії Niantic видалили локацію з ігрової карти лише зараз.

Як на острові з’явився покестоп

Поява покестопа в такому специфічному місці пояснюється механікою самої гри. Компанія Niantic не перевіряє кожну точку на планеті особисто, а покладається на пропозиції спільноти.

Гравці, які досягли 35-го рівня, можуть подавати заявки на створення нових Wayspots (цікавих місць). Це мають бути унікальні об’єкти в реальному світі: пам’ятники, архітектурні пам’ятки або незвичайні локації.

Після подачі заявку оцінює спільнота інших гравців. Якщо об’єкт отримує високий рейтинг, він з’являється на карті.

Досі залишається загадкою, хто саме подав заявку на створення точки на острові Епштейна: чи це був хтось із реальних відвідувачів, чи це був чийсь невдалий жарт.

Епштейн та відеоігри

Цей випадок – не єдина дивна згадка про мільярдера в контексті геймінгу. У документах, що стосуються його справи, раніше спливали факти про те, що Епштейн був забанений в Xbox Live та цікавився мікротранзакціями в іграх.

Більш того, у листуванні з письменником та духовним лідером Діпаком Чопрою Епштейн позитивно відгукувався про Pokemon GO.

Він вважав технологію доповненої реальності перспективною для інвестицій і був вражений тим, як гра взаємодіє з реальним світом.

Нагадаємо, що Pokemon Go спонукає гравців шукати та “ловити” віртуальних монстрів у реальному світі за допомогою GPS.

Ігровий процес прив’язаний до фізичних локацій та пам’яток, які стають точками збору ресурсів – покестопами або аренами для битв між користувачами.

Джерело : Forbes

