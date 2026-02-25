У Росії розпочали кримінальне розслідування проти засновника месенджера Telegram Павла Дурова. Його підозрюють у “сприянні терористичній діяльності”.

Справу відкрили на основі матеріалів ФСБ, які стверджують, що додаток нібито перебуває під контролем західних та українських спецслужб.

Справа проти Павла Дурова – що відомо

Російська влада закидає месенджеру ігнорування запитів правоохоронних органів та відмову видаляти “небезпечний контент”.

За даними пропагандистських медіа, з 2022 року в країні зареєстрували понад 153 тис. злочинів із використанням Telegram, з них 33 тис. – диверсійно-терористичного та екстремістського характеру. Окремо заявляється про десятки тисяч вибухів, підпалів і вбивств від початку війни.

Також росЗМІ поширюють інформацію про те, що платформу нібито використовували для підготовки теракту в Крокус Сіті Хол, а також у справах про вбивства Дарії Дугіної та російського генерала Ігоря Кириллова.

Ще одне звинувачення стосується того, що адміністрація сервісу нібито відмовилася видалити тисячі каналів, пов’язаних із наркотиками та закликами до суїциду.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Telegram становить потенційну загрозу, а засновник компанії не виявляє “бажання співпрацювати”.

Реакція Павла Дурова

Сам Павло Дуров, який мешкає в Дубаї та має французьке громадянство, розкритикував відкриття справи. За його словами, Кремль щодня вигадує нові приводи, щоб обмежити доступ росіян до вільного спілкування.

– Влада намагається придушити право на приватність і свободу слова. Це сумне видовище – держава, яка боїться власного народу, – заявив Дуров у Telegram.

Все це відбувається на тлі політики Кремля щодо побудови так званого суверенного інтернету – онлайн-простору під посиленим державним контролем.

Попри гучні звинувачення, Росія поки не наважується повністю заблокувати Telegram. Це пов’язано з тим, що месенджер є основним інструментом комунікації як для цивільних росіян, так і для окупантів на фронті.

Натомість Кремль обрав тактику поступового тиску, зокрема з лютого 2026 року Роскомнагляд почав штучно знижувати швидкість роботи застосунку.

Після цього користувачі в РФ почали масово скаржитися на проблеми з оновленням Linux – у країні-агресорі частково зник доступ до міжнародних серверів, через які завантажується система.

