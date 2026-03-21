Федеральний суд у Сан-Франциско визнав мільярдера Ілона Маска винним у маніпуляціях під час купівлі Twitter.

Про це повідомляє Bloomberg.

Суд над Ілоном Маском через Twitter: що відомо

Відповідно до рішення Федерального суду у Сан-Франциско, Ілон Маск навмисно вводив в оману інвесторів Twitter у 2022 році, намагаючись знизити вартість компанії під час її придбання, йдеться у повідомленні.

Зараз дивляться

Присяжні дійшли висновку, що заяви бізнесмена про велику кількість фейкових акаунтів на платформі вплинули на падіння акцій і могли бути частиною стратегії перегляду ціни угоди.

Водночас суд відхилив частину звинувачень у шахрайстві.

Сума компенсацій, яку Маск може виплатити інвесторам, наразі не визначена. Очікується, що вона може сягнути сотень мільйонів або навіть мільярдів доларів після подання відповідних позовів.

Адвокат позивачів Марк Моламфі заявив, що загальні збитки у справі можуть сягнути близько $2,6 млрд. Водночас навіть така значна сума навряд чи суттєво вплине на статки Ілона Маска, які, за даними Bloomberg Billionaires Index, станом на п’ятницю оцінювалися у $661,1 млрд.

Bloomberg пише, що це рішення стало рідкісною поразкою для мільярдера, який раніше неодноразово вигравав резонансні судові справи. Зокрема, у 2023 році він уникнув відповідальності у справі інвесторів Tesla щодо його заяв про можливий викуп компанії.

Юристи Маска вже заявили, що оскаржуватимуть рішення суду, назвавши його “тимчасовою перешкодою”.

Справу розглядали протягом кількох тижнів, а присяжні ухвалювали рішення після кількох днів обговорень. У центрі розгляду були публічні заяви Маска у соцмережах і його спроби змінити умови угоди щодо купівлі Twitter, який нині працює під назвою X.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.