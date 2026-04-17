Та же мобильная видеокарта в разных ноутбуках может выдавать от 95 до 123 кадров в секунду – разрыв в 30% без всякой разницы в названии GPU. Причина не в чипе, а в том, сколько мощности корпуса и система охлаждения позволяют ему использовать. Разберем вместе с экспертами Фокстрот, почему игровые ноутбуки с одинаковой видеокартой дают разный опыт – и как это зависит от энергетического лимита, охлаждения и формата.

Почему одна RTX 5060 не равна другой

NVIDIA задает для мобильной RTX 5060 диапазон TGP от 45 до 100 Вт, а с Dynamic Boost – до 115. Производитель ноутбука выбирает мощность в зависимости от охлаждения и класса устройства.

В каталоге Фокстрот RTX 5060 работает в разных режимах: LOQ 15AHP10 получает 100 Вт, ASUS TUF Gaming A16 выходит на 115 благодаря более эффективной системе отвода тепла, а Lenovo Legion 5 держит те же 115 Вт при весе всего 1,9 кг. Тестирование Laptopmedia подтверждает масштаб: RTX 4070 при 65 Вт выдает 95 FPS в Borderlands 3, при 105 Вт – 123 FPS, прирост 30% по той же видеокарте. Между 105 и 140 Вт разница уже не превышает 5%.

Стабильность через час – реальный тест охлаждения

Пиковый FPS в первые минуты и стабильный FPS через час – разные показатели. Когда GPU нагревается, ноутбук снижает тактовую частоту и кадры проседают. Качество охлаждения определяет минимальный FPS под продолжительной нагрузкой.

Acer Predator Helios Neo 16 AI с жидким металлом на процессоре держит GPU на 2331 МГц при 82 °C в течение часа. Более тонкая версия (PHN16S) выдает 1935 МГц – на 17% меньше при схожих температурах. Более толстый корпус отводит тепло быстрее, поэтому GPU держит частоту без снижения. Паровая камера в премиальных моделях дополнительно снижает температуру на 5–15 °C.

Однако вес не всегда прогнозирует результат:

Lenovo Legion 5 при 1,9 кг позволяет RTX 5060 работать на полных 115 Вт – больше, чем в 2,4-килограммовом LOQ – благодаря системе Legion Coldfront Hyper;

Acer Nitro V 17 при 2,71 кг выделяет RTX 5070 всего 85 Вт из-за более бюджетного охлаждения – более легкий ASUS TUF A16 с той же GPU получает 115.

Когда GPU меняются быстрее ноутбука

Игровой ноутбук покупают на три-пять лет, а поколения GPU успевают смениться дважды. RTX 3050, два года назад держащая киберспорт на 144 Гц, сегодня уступает RTX 5050 начального уровня. Для категории с таким темпом обновления условия покупки весят не меньше характеристик.

Каждая модель в Фокстроте – официальная сертифицированная техника с полной гарантией от производителя. Ключевые компоненты игрового ноутбука распаяны на плате: заменить их самостоятельно невозможно. Гарантия закрывает этот риск на весь срок поддержки.

Когда текущая конфигурация перестает отвечать требованиям новых игр, через ФоксиОбмен можно сдать предыдущее устройство и отнести его стоимость в новую покупку – одна сделка вместо перепродажи. С двухлетним циклом обновления GPU обмен становится практичным инструментом.

В Фокстроте – более 50 конфигураций геймерских ноутбуков с разным TGP и типом охлаждения. Специалисты сети помогут сравнить устройства по параметрам, влияющим на игровой опыт и подобрать формат под конкретную задачу.

Формат определяет опыт не меньше модели видеокарты. TGP, стабильность охлаждения и надежные условия покупки делают выбор игрового ноутбука решением на несколько лет.

Фото: Foxtrot

