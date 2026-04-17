Та сама мобільна відеокарта в різних ноутбуках може видавати від 95 до 123 кадрів на секунду – розрив у 30% без жодної різниці в назві GPU. Причина не в чипі, а в тому, скільки потужності корпус і система охолодження дозволяють йому використати. Розберемо разом з експертами Фокстрот, чому ігрові ноутбуки з однаковою відеокартою дають різний досвід – і як це залежить від енергетичного ліміту, охолодження та формату.

Чому одна RTX 5060 не дорівнює іншій

NVIDIA задає для мобільної RTX 5060 діапазон TGP від 45 до 100 Вт, а з Dynamic Boost – до 115. Виробник ноутбука обирає потужність залежно від охолодження та класу пристрою.

У каталозі Фокстрот RTX 5060 працює у різних режимах: LOQ 15AHP10 отримує 100 Вт, ASUS TUF Gaming A16 виходить на 115 завдяки ефективнішій системі відведення тепла, а Lenovo Legion 5 тримає ті самі 115 Вт при вазі лише 1,9 кг. Тестування Laptopmedia підтверджує масштаб: RTX 4070 при 65 Вт видає 95 FPS у Borderlands 3, при 105 Вт – 123 FPS, приріст 30% за тої самої відеокарти. Між 105 і 140 Вт різниця вже не перевищує 5%.

Стабільність через годину – реальний тест охолодження

Піковий FPS у перші хвилини та стабільний FPS через годину – різні показники. Коли GPU нагрівається, ноутбук знижує тактову частоту, і кадри просідають. Якість охолодження визначає мінімальний FPS під тривалим навантаженням.

Acer Predator Helios Neo 16 AI з рідким металом на процесорі тримає GPU на 2331 МГц при 82 °C впродовж години. Тонша версія (PHN16S) видає 1935 МГц – на 17% менше при схожих температурах. Товстіший корпус відводить тепло швидше, тому GPU тримає частоту без зниження. Парова камера у преміальних моделях додатково знижує температуру на 5–15 °C.

Проте вага не завжди прогнозує результат:

Lenovo Legion 5 при 1,9 кг дозволяє RTX 5060 працювати на повних 115 Вт – більше, ніж у 2,4-кілограмовому LOQ – завдяки системі Legion Coldfront Hyper;

Acer Nitro V 17 при 2,71 кг виділяє RTX 5070 лише 85 Вт через бюджетніше охолодження – легший ASUS TUF A16 з тією ж GPU отримує 115.

Коли GPU змінюються швидше за ноутбук

Ігровий ноутбук купують на три–п’ять років, а покоління GPU встигають змінитися двічі. RTX 3050, яка два роки тому тримала кіберспорт на 144 Гц, сьогодні поступається RTX 5050 початкового рівня. Для категорії з таким темпом оновлення умови покупки важать не менше, ніж характеристики.

Кожна модель у Фокстрот – офіційна сертифікована техніка з повною гарантією від виробника. Ключові компоненти ігрового ноутбука розпаяні на платі: замінити їх самостійно неможливо. Гарантія закриває цей ризик на весь термін підтримки.

Коли поточна конфігурація перестає відповідати вимогам нових ігор, через ФоксіОбмін можна здати попередній пристрій і зарахувати його вартість у нову покупку – одна операція замість перепродажу. З дворічним циклом оновлення GPU обмін стає практичним інструментом.

У Фокстрот – понад 50 конфігурацій геймерських ноутбуків із різним TGP і типом охолодження. Спеціалісти мережі допоможуть порівняти пристрої за параметрами, що впливають на ігровий досвід, і підібрати формат під конкретне завдання.

Формат визначає досвід не менше, ніж модель відеокарти. TGP, стабільність охолодження та надійні умови покупки роблять вибір ігрового ноутбука рішенням на кілька років.

Пов'язані теми:

