Та сама мобільна відеокарта в різних ноутбуках може видавати від 95 до 123 кадрів на секунду – розрив у 30% без жодної різниці в назві GPU. Причина не в чипі, а в тому, скільки потужності корпус і система охолодження дозволяють йому використати. Розберемо разом з експертами Фокстрот, чому ігрові ноутбуки з однаковою відеокартою дають різний досвід – і як це залежить від енергетичного ліміту, охолодження та формату. 

Чому одна RTX 5060 не дорівнює іншій

NVIDIA задає для мобільної RTX 5060 діапазон TGP від 45 до 100 Вт, а з Dynamic Boost – до 115. Виробник ноутбука обирає потужність залежно від охолодження та класу пристрою.

У каталозі Фокстрот RTX 5060 працює у різних режимах: LOQ 15AHP10 отримує 100 Вт, ASUS TUF Gaming A16 виходить на 115 завдяки ефективнішій системі відведення тепла, а Lenovo Legion 5 тримає ті самі 115 Вт при вазі лише 1,9 кг. Тестування Laptopmedia підтверджує масштаб: RTX 4070 при 65 Вт видає 95 FPS у Borderlands 3, при 105 Вт – 123 FPS, приріст 30% за тої самої відеокарти. Між 105 і 140 Вт різниця вже не перевищує 5%.

Стабільність через годину – реальний тест охолодження

Піковий FPS у перші хвилини та стабільний FPS через годину – різні показники. Коли GPU нагрівається, ноутбук знижує тактову частоту, і кадри просідають. Якість охолодження визначає мінімальний FPS під тривалим навантаженням.

Acer Predator Helios Neo 16 AI з рідким металом на процесорі тримає GPU на 2331 МГц при 82 °C впродовж години. Тонша версія (PHN16S) видає 1935 МГц – на 17% менше при схожих температурах. Товстіший корпус відводить тепло швидше, тому GPU тримає частоту без зниження. Парова камера у преміальних моделях додатково знижує температуру на 5–15 °C.

Проте вага не завжди прогнозує результат:

  • Lenovo Legion 5 при 1,9 кг дозволяє RTX 5060 працювати на повних 115 Вт – більше, ніж у 2,4-кілограмовому LOQ – завдяки системі Legion Coldfront Hyper;
  • Acer Nitro V 17 при 2,71 кг виділяє RTX 5070 лише 85 Вт через бюджетніше охолодження – легший ASUS TUF A16 з тією ж GPU отримує 115.

Коли GPU змінюються швидше за ноутбук

Ігровий ноутбук купують на три–п’ять років, а покоління GPU встигають змінитися двічі. RTX 3050, яка два роки тому тримала кіберспорт на 144 Гц, сьогодні поступається RTX 5050 початкового рівня. Для категорії з таким темпом оновлення умови покупки важать не менше, ніж характеристики.

Кожна модель у Фокстрот – офіційна сертифікована техніка з повною гарантією від виробника. Ключові компоненти ігрового ноутбука розпаяні на платі: замінити їх самостійно неможливо. Гарантія закриває цей ризик на весь термін підтримки.

Коли поточна конфігурація перестає відповідати вимогам нових ігор, через ФоксіОбмін можна здати попередній пристрій і зарахувати його вартість у нову покупку – одна операція замість перепродажу. З дворічним циклом оновлення GPU обмін стає практичним інструментом.

У Фокстрот – понад 50 конфігурацій геймерських ноутбуків із різним TGP і типом охолодження. Спеціалісти мережі допоможуть порівняти пристрої за параметрами, що впливають на ігровий досвід, і підібрати формат під конкретне завдання.

Формат визначає досвід не менше, ніж модель відеокарти. TGP, стабільність охолодження та надійні умови покупки роблять вибір ігрового ноутбука рішенням на кілька років.

Читайте також
Apple готує перший бюджетний Mac: що відомо про новий ноутбук
Apple випустить бюджетний Macbook

