Марсохід NASA Curiosity встановив новий рекорд у дослідженні Червоної планети.

Після тривалого аналізу зразків гірських порід вчені підтвердили виявлення найрізноманітнішої колекції органічних молекул за всю історію спостережень. Серед 21 ідентифікованої сполуки сім були знайдені на Марсі вперше.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Nature Communications, стали результатом багаторічної роботи групи вчених та інженерів.

Що знайшли на Марсі

Зразок породи, який отримав назву Мері Енінг 3, на честь видатної британської палеонтологині, був зібраний ще у 2020 році біля підніжжя гори Шарп.

Мільярди років тому ця територія була справжнім оазисом з озерами та струмками, які то пересихали, то знову наповнювалися водою.

Саме в цьому місці утворилися глинисті мінерали, які найкраще зберігають органіку. Серед нових знахідок особливу увагу дослідників привернули азотні гетероцикли. Це структури з атомів вуглецю та азоту, які вважаються попередниками РНК і ДНК.

За словами дослідників, такі молекули раніше не фіксували ні на поверхні Марса, ні в марсіанських метеоритах.

Також виявили бензотіофен — сполуку з вуглецю та сірки, яку часто знаходять у метеоритах. Деякі науковці вважають, що саме такі речовини могли “засіяти” ранню Сонячну систему основами для зародження життя.

— Це дуже важлива знахідка, адже такі структури можуть бути хімічними попередниками складніших азотовмісних молекул, — зазначає провідна авторка дослідження Емі Вільямс.

Як Curiosity зробив це відкриття

Аналіз проводився за допомогою мінілабораторії SAM, розташованої всередині марсохода.

Робот пробурив скелю, перетворив породу на пил і засипав її в SAM. Там зразок нагрівся у спеціальній печі, а прилади проаналізували виділені гази.

Цього разу вчені вперше використали особливий метод “мокрої хімії” із розчинником TMAH. Ця потужна речовина дозволяє розщеплювати складні молекули, які неможливо ідентифікувати звичайним нагріванням. Оскільки запас цього розчинника на борту обмежений, його використовують лише для найцінніших зразків.

Щоб перевірити результати, науковці провели аналогічний експеримент на Землі з метеоритом Мерчісон. У результаті складні сполуки розпалися на ті ж елементи, які Curiosity побачив у марсіанській глині.

Чи було на Марсі життя?

Поки що вчені не можуть однозначно стверджувати, чи мають знайдені молекули біологічне походження, як результат діяльності мікроорганізмів, чи геологічне. Проте знахідка доводить головне: мільярди років тому на Марсі був ідеальний хімічний “коктейль” для виникнення життя.

Більше того, ці молекули збереглися в каменях упродовж мільярдів років, попри нищівний вплив радіації на поверхні планети. Це дає надію майбутнім місіям, таким як європейський марсохід Rosalind Franklin, знайти ще складніші докази існування стародавнього життя.

Наразі Curiosity продовжує свій шлях. Нещодавно він використав останню порцію розчинника для дослідження іншої ділянки, і вчені вже готуються до аналізу нових даних.

Джерело : NASA

