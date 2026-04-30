Министерство иностранных дел Украины и Министерство молодежи и спорта выступили с совместным заявлением, в котором предупредили международное сообщество об использовании киберспорта в качестве инструмента российской пропаганды и вербовки молодежи.

По данным ведомств, Россия все активнее использует цифровые платформы для милитаризации молодежи.

Киберспорт как способ вербовки

Поводом для заявления стал киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который состоялся 25 апреля на базе Алабуга Политех. Эта структура входит в особую экономическую зону Алабуга, находящуюся под санкциями США, ЕС и Великобритании.

Сейчас смотрят

В заявлении отмечается, что мероприятие было организовано в рамках кампании по популяризации этого так называемого образовательного центра. По данным расследований, он привлекает студентов, в том числе несовершеннолетних, к производству ударных дронов типа Shahed.

Трансляции турнира проходили на Twitch с привлечением стримеров. Во время эфиров использовались рекламные интеграции со ссылками на обучение и работу на соответствующих производственных площадках.

В заявлении подчеркивается, что таким образом киберспортивный контент может использоваться для привлечения молодежи к деятельности, связанной с военным производством.

Реакция Twitch и замечания в адрес других платформ

Украинское киберспортивное сообщество отреагировало на ситуацию публичными обращениями. В результате Twitch заблокировал ряд аккаунтов, которые транслировали или рекламировали этот турнир. В заявлении украинская сторона поблагодарила платформу за ответственную позицию и соблюдение санкционного режима.

В то же время в документе обращается внимание на деятельность других платформ. В частности, YouTube и Google, как отмечается, позволяют размещение рекламных интеграций, связанных с Алабугой, без надлежащей модерации.

Речь идет о контенте на каналах с большой аудиторией, где демонстрируется работа на производстве дронов, в том числе с участием несовершеннолетних. Несмотря на это, такой контент остается доступным.

Призыв к единым стандартам

Украина призывает цифровые платформы применять одинаковые подходы к модерации контента.

— Киберспорт и цифровые платформы не должны служить прикрытием для милитаризации и вербовки молодежи, — отмечается в совместном заявлении.

Фото: скриншот из игры Counter-Strike 2

Источник : Минмолодежьспорт

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.