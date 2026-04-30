Міністерство закордонних справ України та Міністерство молоді та спорту виступили зі спільною заявою, у якій застерегли міжнародну спільноту від використання кіберспорту як інструменту російської пропаганди та залучення молоді.

За даними відомств, Росія дедалі активніше використовує цифрові платформи для мілітаризації молоді.

Кіберспорт як спосіб вербування

Приводом для заяви став кіберспортивний турнір з Counter-Strike 2, який відбувся 25 квітня на базі Алабуга Політех. Ця структура входить до особливої економічної зони Алабуга, що перебуває під санкціями США, ЄС та Великої Британії.

У заяві зазначається, що подія була організована як частина кампанії з популяризації цього так званого освітнього центру. За даними розслідувань, він залучає студентів, зокрема неповнолітніх, до виробництва ударних дронів типу Shahed.

Трансляції турніру відбувалися на Twitch із залученням стримерів. Під час ефірів використовували рекламні інтеграції з посиланнями на навчання та роботу на відповідних виробничих майданчиках.

У заяві підкреслюється, що таким чином кіберспортивний контент може використовуватися для залучення молоді до діяльності, пов’язаної з військовим виробництвом.

Реакція Twitch і зауваження до інших платформ

Українська кіберспортивна спільнота відреагувала на ситуацію публічними зверненнями. У результаті Twitch заблокував низку акаунтів, які транслювали або рекламували цей турнір. У заяві українська сторона подякувала платформі за відповідальну позицію та дотримання санкційного режиму.

Водночас у документі звертається увага на діяльність інших платформ. Зокрема, YouTube та Google, як зазначається, дозволяють розміщення рекламних інтеграцій, пов’язаних з Алабугою, без належної модерації.

Йдеться про контент на каналах із великою аудиторією, де демонструється робота на виробництві дронів, у тому числі за участю неповнолітніх. Попри це, такий контент залишається доступним.

Заклик до єдиних стандартів

Україна закликає цифрові платформи застосовувати однакові підходи до модерації контенту.

— Кіберспорт і цифрові платформи не мають бути прикриттям для мілітаризації і вербування молоді, — наголошується у спільній заяві.

Фото: скриншот з гри Counter-Strike 2

Джерело : Мінмолодьспорт

