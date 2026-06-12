Американский предприниматель Илон Маск стал долларовым триллионером после рекордного первичного размещения акций (IPO) компании SpaceX. Ранее он уже вошел в историю как первый человек, чье состояние превысило $800 млрд.

Производитель ракет и космических кораблей привлек $75 млрд во время выхода на биржу, а оценка компании достигла $1,77 трлн.

Акции SpaceX разместили по цене $135 за штуку. Компания продала более 555 млн акций, установив новый рекорд по объему привлеченных средств во время IPO в США.

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SpaceX обошла Tesla, Meta и JPMorgan

После размещения SpaceX вошла в число самых дорогих компаний мира. Ее рыночная стоимость превысила оценку ряда крупных корпораций, в частности Meta, Tesla, JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway и Eli Lilly.

Благодаря сохранению контрольного пакета голосов в компании состояние Илона Маска резко выросло. После IPO он будет контролировать 82% голосующих акций SpaceX.

Аналитики отмечают, что компания стоит больше многих биржевых гигантов, несмотря на то что в прошлом году работала с убытками, а ее доходы существенно уступают крупнейшим технологическим корпорациям.

Крупнейшее IPO в истории

Сделка превзошла предыдущий мировой рекорд, установленный саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco. В 2019 году ее IPO принесло $25,6 млрд, тогда как SpaceX привлекла почти втрое больше — $75 млрд.

Необычным стало и само проведение размещения. Компания выделила 30% акций для розничных инвесторов, что является нетипично высоким показателем для сделки такого масштаба. Кроме того, цену акций объявили еще до завершения традиционного процесса согласования с инвесторами.

Эксперты называют дебют SpaceX одним из самых громких на Уолл-стрит за последние годы и отмечают, что настоящую оценку рынка компания получит уже после начала биржевых торгов.

От ракет до спутникового интернета и ИИ

SpaceX основали в 2002 году. Компания занимается космическими запусками, спутниковой связью и технологиями искусственного интеллекта.

Основную часть доходов SpaceX сейчас обеспечивает спутниковый интернет Starlink, который работает в 164 странах и обслуживает миллионы пользователей, бизнес-клиентов и государственных структур.

Недавно компания также заключила многолетнее соглашение с Google о предоставлении облачных вычислений. Одновременно SpaceX делает ставку на развитие направления искусственного интеллекта через проект xAI.

Несмотря на рекордную оценку, аналитики подчеркивают, что значительная часть стоимости компании основана на ожиданиях будущего развития космической отрасли, а также на государственных контрактах и перспективах освоения космоса.

Первые результаты рекордного размещения станут понятны после начала торгов акциями SpaceX на бирже Nasdaq. Именно тогда инвесторы покажут, готовы ли они поддержать одну из самых дорогих компаний мира.

Источник : Reuters

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