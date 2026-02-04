Американський бізнесмен Ілон Маск став першою людиною в історії, чий капітал перевищив позначки у $800 млрд.

Це сталося після того, як його аерокосмічна компанія SpaceX придбала інший актив бізнесмена — стартап у сфері штучного інтелекту xAI.

За оцінками Forbes, ця угода за один вечір збільшила статки Маска одразу на $84 млрд — до рекордних $852 млрд.

Тепер він випереджає найближчого конкурента в рейтингу багатіїв, співзасновника Google Ларрі Пейджа, на неймовірні $578 млрд.

Як змінилася структура активів Маска

Згідно з деталями угоди, загальна вартість об’єднаної компанії тепер оцінюється у $1,25 трлн.

До злиття SpaceX оцінювали у $800 млрд, а xAI — у $250 млрд. Після завершення процедури Ілон Маск володіє приблизно 43% об’єднаної компанії, що становить близько $542 млрд від його загального капіталу.

Це об’єднання стало вже другим масштабним злиттям активів Маска за останній рік. Раніше він приєднав до xAI свою соціальну мережу X (колишній Twitter). Тепер усі ці напрямки — космос, штучний інтелект та соцмережі — зосереджені в руках SpaceX.

Такий крок, за очікуваннями, допоможе компанії під час виходу на біржу (IPO), запланованому на цей рік.

З чого складаються статки Маска

Хоча SpaceX тепер є найдорожчим активом Ілона Маска, значну частину його багатства все ще забезпечує компанія Tesla.

Бізнесмен володіє 12% акцій автовиробника, вартість яких становить $178 млрд, а також має опціони на акції ще на $124 млрд.

Капітал Маска може зрости ще більше. Акціонери Tesla затвердили рекордний пакет винагороди, який передбачає виплату до $1 трлн у вигляді акцій протягом наступних десяти років, якщо компанія досягне надскладних цілей – так званих Mars shot.

Варто зазначити, що Ілон Маск ставить рекорд за рекордом: лише за останні чотири місяці він послідовно подолав позначки у $500, $600, $700 та нарешті $800 млрд. Якщо така динаміка збережеться, він має всі шанси стати першим у світі трильйонером.

