За крок до трильйонера: статки Ілона Маска сягнули історичного максимуму
- Причиною зростання капіталу стало придбання xAI компанією SpaceX.
- За чотири місяці Маск послідовно подолав межі у $500, $600, $700 і $800 млрд.
- Він випереджає другого найбагатшого у світі — Ларрі Пейджа — на $578 млрд
Американський бізнесмен Ілон Маск став першою людиною в історії, чий капітал перевищив позначки у $800 млрд.
Це сталося після того, як його аерокосмічна компанія SpaceX придбала інший актив бізнесмена — стартап у сфері штучного інтелекту xAI.
За оцінками Forbes, ця угода за один вечір збільшила статки Маска одразу на $84 млрд — до рекордних $852 млрд.
Тепер він випереджає найближчого конкурента в рейтингу багатіїв, співзасновника Google Ларрі Пейджа, на неймовірні $578 млрд.
Як змінилася структура активів Маска
Згідно з деталями угоди, загальна вартість об’єднаної компанії тепер оцінюється у $1,25 трлн.
До злиття SpaceX оцінювали у $800 млрд, а xAI — у $250 млрд. Після завершення процедури Ілон Маск володіє приблизно 43% об’єднаної компанії, що становить близько $542 млрд від його загального капіталу.
Це об’єднання стало вже другим масштабним злиттям активів Маска за останній рік. Раніше він приєднав до xAI свою соціальну мережу X (колишній Twitter). Тепер усі ці напрямки — космос, штучний інтелект та соцмережі — зосереджені в руках SpaceX.
Такий крок, за очікуваннями, допоможе компанії під час виходу на біржу (IPO), запланованому на цей рік.
З чого складаються статки Маска
Хоча SpaceX тепер є найдорожчим активом Ілона Маска, значну частину його багатства все ще забезпечує компанія Tesla.
Бізнесмен володіє 12% акцій автовиробника, вартість яких становить $178 млрд, а також має опціони на акції ще на $124 млрд.
Капітал Маска може зрости ще більше. Акціонери Tesla затвердили рекордний пакет винагороди, який передбачає виплату до $1 трлн у вигляді акцій протягом наступних десяти років, якщо компанія досягне надскладних цілей – так званих Mars shot.
Варто зазначити, що Ілон Маск ставить рекорд за рекордом: лише за останні чотири місяці він послідовно подолав позначки у $500, $600, $700 та нарешті $800 млрд. Якщо така динаміка збережеться, він має всі шанси стати першим у світі трильйонером.