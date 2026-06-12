У роботі Facebook, Instagram і Messenger 12 червня стався масштабний збій. Користувачі з різних країн масово повідомляють про проблеми із застосунками, входом до акаунтів та доступом до сервісів компанії Meta.

Збій в роботі Facebook, Instagram і Messenger

За даними сервісу Downdetector, кількість скарг на Facebook за короткий час різко зросла. На графіку сервісу видно стрімкий сплеск звернень, який стався протягом кількох хвилин. Кількість повідомлень про проблеми наблизилася до 100 тис.

Найчастіше користувачі Facebook скаржилися на роботу мобільного застосунку — таких повідомлень було 56%. Ще 25% звернень стосувалися проблем із входом до акаунтів, а 12% — роботи вебверсії соцмережі.

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Проблеми також зафіксували користувачі Instagram. За даними Downdetector, 77% скарг стосувалися роботи застосунку, 15% — входу до акаунтів, ще 8% — роботи сайту.

Користувачі повідомляють і про проблеми з Messenger. У соцмережах люди скаржаться на труднощі з надсиланням та отриманням повідомлень, а також із підключенням до сервісу.

Причини масштабного збою наразі невідомі. Компанія Meta, якій належать Facebook, Instagram і Messenger, на момент публікації офіційно не коментувала ситуацію.

На тлі збою користувачі також повідомля.nm про труднощі з перевіркою статусу сервісів через Downdetector. Ймовірно, через різке зростання кількості звернень сервіс працював із затримками для частини відвідувачів.

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