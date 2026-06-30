WhatsApp запускає нову функцію, яка дозволить спілкуватися без обміну номерами телефонів. Замість цього користувачі зможуть знаходити одне одного за унікальними юзернеймами.

Компанія повідомила, що нововведення поступово стане доступним для понад трьох мільярдів користувачів сервісу впродовж найближчих місяців.

Як працюватимуть юзернейми у WhatsApp

Починаючи з цього тижня, користувачі можуть зарезервувати бажаний юзернейм у застосунку. Це необов’язкова функція, а змінити або видалити ім’я можна буде будь-коли.

Зараз дивляться

Після повного запуску функції достатньо буде обмінятися юзернеймами, щоб почати листування. При цьому можливість блокувати користувачів або скаржитися на небажані повідомлення залишиться.

Юзернейми можуть містити до 35 символів. Більшість назв буде доступною без суттєвих обмежень, однак імена окремих високопосадовців і знаменитостей зарезервують, щоб уникнути видавання себе за інших людей.

У WhatsApp називають нововведення додатковим інструментом захисту приватності. За словами керівниці напряму продукту WhatsApp Еліс Ньютон-Рекс, користувачі давно просили можливість спілкуватися без необхідності повідомляти свій номер телефону, особливо в групових чатах.

Як зарезервувати ім’я

Зарезервувати юзернейм можна лише в мобільному застосунку WhatsApp. Для цього потрібно перейти в Налаштування, обрати Обліковий запис та Ім’я користувача (Username). Функція стане доступною після оновлення застосунку, коли її почнуть розгортати у конкретній країні.

На WhatsApp Web і десктопній версії застосунку ця можливість поки недоступна.

Для авторів контенту, малого бізнесу та організацій Meta передбачила можливість отримати той самий юзернейм, який вони вже використовують в Instagram або Facebook. Іншим користувачам для цього доведеться пов’язати свої акаунти через Accounts Center, що передбачає обмін частиною даних між сервісами Meta, зокрема Threads і Messenger.

Компанія також повідомила, що для тих, у кого функція ще не з’явилася, потрібно переконатися, що встановлено останню версію WhatsApp, і дочекатися поступового запуску.

Чи залишаться ризики для приватності

Після повного впровадження функції під час першого контакту номер телефону більше не буде відображатися співрозмовнику, якщо користувач увімкнув використання юзернейма. Водночас номер телефону, як і раніше, залишиться обов’язковим для реєстрації облікового запису.

У WhatsApp також зазначили, що не створюватимуть публічного каталогу юзернеймів. Для першого контакту потрібно буде знати точне ім’я користувача.

Додатково компанія запропонує необов’язкові цифрові ключі до юзернейма. У такому разі написати повідомлення можна буде лише за наявності як самого юзернейма, так і відповідного коду. За словами Meta, сервіс також використовує системи виявлення та блокування підозрілої активності.

Водночас експерти з питань приватності наголошують, що нова функція не вирішує всіх питань захисту даних. Професорка Оксфордського університету Каріса Веліс зазначила, що хоча юзернейми підвищують рівень конфіденційності, WhatsApp і надалі збирає метадані користувачів, які використовуються, зокрема, для рекламних цілей.

У компанії наголошують, що вміст особистих повідомлень залишається захищеним наскрізним шифруванням і не використовується для показу реклами. Проте Meta обробляє інші дані, зокрема загальне місцезнаходження користувача та базову інформацію про обліковий запис.

Джерело : BBC, WhatsApp

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