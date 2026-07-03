У суботу, 4 липня, поблизу Землі пролетить астероїд 533808 (2007 ML24). У NASA його відносять до категорії потенційно небезпечних об’єктів.

Про це свідчать дані сервісу NASA Eyes on Asteroids.

Коли астероїд наблизиться до Землі

За даними NASA, астероїд 533808 (2007 ML24) має довжину 479,2 метра.

Зараз дивляться

Найближче до Землі він підійде 4 липня. У цей момент відстань між небесним тілом і нашою планетою становитиме 3 476 895 км, або майже 3,5 млн км.

Чому його називають потенційно небезпечним

У NASA потенційно небезпечними вважають астероїди, які мають діаметр понад 150 метрів і пролітають на відстані менш ніж 7,5 млн км від Землі.

Астероїд 533808 (2007 ML24) відповідає обом цим критеріям, тому його внесли до цієї категорії.

Водночас це не означає, що він становить загрозу для нашої планети або може зіткнутися із Землею під час нинішнього зближення.

Що відомо про подібні астероїди

Подібні зближення відбуваються регулярно. Наприклад, у серпні 2025 року повз Землю пролітав астероїд 1997 QK1, який також мав статус потенційно небезпечного. Він був понад 320 метрів завдовжки та наблизився до нашої планети на відстань трохи більш як 3 млн км.

Попри це, зіткнення із Землею тоді також не прогнозували.

Джерело : Укрінформ

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