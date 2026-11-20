19 ноября 2026 года состоялся долгожданный релиз Grand Theft Auto VI. Однако не все геймеры смогли сразу опробовать новую часть популярной серии. Игра стала доступна владельцам игровых консолей, тогда как пользователям компьютеров придется подождать отдельную версию.

Поэтому после запуска игры одним из самых популярных остается вопрос, когда GTA 6 выйдет на ПК и придется ли ждать еще несколько месяцев. В сети уже появлялись сообщения о возможном релизе в начале 2027 года, но официального подтверждения этой информации нет.

Факты ICTV рассказывают, на каких платформах уже доступна GTA 6, когда ожидать выхода игры на ПК, известны ли системные требования и как запустить консольную версию на экране компьютера.

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На каких платформах доступна игра GTA 6

19 ноября 2026 года Rockstar Games объявила о мировом запуске Grand Theft Auto VI. Соответствующая информация появилась в пресс-релизе Take-Two Interactive — материнской компании Rockstar Games.

Однако на старте игра доступна только для двух семейств консолей:

PlayStation 5;

Xbox Series X/S.

Именно эти платформы указаны в сообщении о релизе. Версии для персональных компьютеров среди них нет.

Таким образом, владельцы PS5 и Xbox Series X/S уже могут играть в GTA 6, а пользователям Windows пока недоступна полноценная компьютерная версия.

Когда выйдет GTA 6 на ПК: дата выхода

По состоянию на 20 ноября Rockstar Games не назвала дату выхода GTA 6 на ПК. Компания также не сообщила, когда планирует представить компьютерную версию игры.

В сети появилась информация о возможном релизе в первом квартале 2027 года. Об этом сообщило издание GamesBeat, ссылаясь на четырех анонимных собеседников, знакомых с планами студии.

Согласно этим данным, GTA 6 на ПК может появиться в течение первых трех месяцев 2027 года. Однако Rockstar Games не подтвердила эту информацию. Поэтому пока это лишь слухи.

Таким образом, точная дата релиза GTA 6 на ПК остается неизвестной. Геймерам не стоит воспринимать сообщения о начале 2027 года как окончательный график выхода.

Почему GTA 6 сначала выпустили на консолях

Выход новых игр Rockstar сначала на консолях, а затем на компьютерах — совсем не новая практика для студии.

Объяснение этому ранее давал генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник. В интервью Bloomberg он рассказал, что во время крупных запусков Rockstar в первую очередь ориентируется на свою основную аудиторию.

По словам Зельника, компания стремится сначала обеспечить наилучший игровой опыт для ключевых потребителей. Именно поэтому Rockstar начинает с консольных версий и только после этого сосредотачивается на других платформах.

Такая стратегия прослеживается и в предыдущих крупных релизах студии. Например, Grand Theft Auto V сначала вышла на PlayStation 3 и Xbox 360 в сентябре 2013 года, а компьютерную версию игроки получили только в апреле 2015-го.

Похожая ситуация была с Red Dead Redemption 2: консольный релиз состоялся в октябре 2018 года, а на ПК игра появилась в ноябре 2019-го.

Таким образом, задержка между консольным и компьютерным релизами соответствует предыдущей практике Rockstar. Однако это не позволяет точно определить, сколько придется ждать выхода GTA 6 для Windows.

Как поиграть в GTA 6 на ПК до выхода компьютерной версии

Несмотря на отсутствие отдельной версии для Windows, есть способ запустить консольную игру на экране компьютера. Для этого можно воспользоваться функцией дистанционного воспроизведения Remote Play.

Она позволяет передавать изображение с консоли на ПК и управлять игрой через подключенный контроллер. При этом сама игра запускается не на компьютере, а на PlayStation 5 или Xbox Series X/S.

В результате игра будет транслироваться с Xbox на компьютер. В обоих случаях Remote Play не заменяет полноценную версию для ПК, а лишь позволяет играть через консоль на другом экране.

Какие системные требования GTA 6 на ПК

Отдельный вопрос для компьютерных геймеров — справится ли их устройство с новой игрой. Однако на данный момент системные требования GTA 6 для ПК не опубликованы.

Rockstar Games не сообщала, какой процессор, видеокарта и объем оперативной памяти понадобятся для запуска компьютерной версии. Также неизвестны требования к свободному месту на накопителе и операционной системе.

В сети можно встретить разные предположения относительно характеристик компьютеров, необходимых для игры. Однако пока компания не опубликовала официальные данные, поэтому воспринимать такие цифры как подтвержденные системные требования не стоит.

Таким образом, владельцам ПК пока остается ждать отдельного сообщения Rockstar Games. Оно должно прояснить не только дату выхода GTA 6 на компьютерах, но и технические характеристики, необходимые для запуска игры.

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