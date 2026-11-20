19 листопада 2026 року відбувся довгоочікуваний реліз Grand Theft Auto VI. Проте не всі геймери змогли одразу випробувати нову частину популярної серії. Гра стала доступною власникам ігрових консолей, тоді як користувачам комп’ютерів доведеться чекати на окрему версію.

Через це після запуску гри одним із найпопулярніших залишається запитання, коли GTA 6 вийде на ПК та чи доведеться чекати ще кілька місяців. У мережі вже з’являлися повідомлення про можливий реліз на початку 2027 року, але офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Факти ICTV розповідають, на яких платформах уже доступна GTA 6, коли очікувати вихід гри на ПК, чи відомі системні вимоги та як запустити консольну версію на екрані комп’ютера.

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На яких платформах доступна гра GTA 6

19 листопада 2026 року Rockstar Games оголосила про світовий запуск Grand Theft Auto VI. Відповідна інформація з’явилася у пресрелізі Take-Two Interactive — материнської компанії Rockstar Games.

Однак на старті гра доступна лише для двох сімейств консолей:

PlayStation 5;

Xbox Series X/S.

Саме ці платформи зазначені в повідомленні про реліз. Версії для персональних комп’ютерів серед них немає.

Таким чином, власники PS5 та Xbox Series X/S уже можуть грати в GTA 6, а користувачам Windows поки недоступна повноцінна комп’ютерна версія.

Коли вийде GTA 6 на ПК: дата виходу

Станом на 20 листопада Rockstar Games не назвала дату виходу GTA 6 на ПК. Компанія також не повідомила, коли планує представити комп’ютерну версію гри.

У мережі з’явилася інформація про можливий реліз у першому кварталі 2027 року. Про це повідомило видання GamesBeat, посилаючись на чотирьох анонімних співрозмовників, знайомих із планами студії.

За цими даними, GTA 6 на ПК може з’явитися протягом перших трьох місяців 2027 року. Однак Rockstar Games не підтвердила цю інформацію. Тому поки це лише чутки.

Отже, точна дата релізу GTA 6 на ПК залишається невідомою. Геймерам не варто сприймати повідомлення про початок 2027 року як остаточний графік виходу.

Чому GTA 6 спочатку випустили на консолях

Вихід нових ігор Rockstar спочатку на консолях, а згодом на комп’ютерах зовсім не нова практика для студії.

Пояснення щодо цього раніше давав генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельник. В інтерв’ю Bloomberg він розповів, що Rockstar під час великих запусків насамперед орієнтується на свою основну аудиторію.

За словами Зельника, компанія прагне спочатку забезпечити найкращий досвід для ключових споживачів гри. Саме тому Rockstar починає з консольних версій, а вже після цього зосереджується на інших платформах.

Така стратегія простежується і в попередніх великих релізах студії. Наприклад, Grand Theft Auto V спочатку вийшла на PlayStation 3 та Xbox 360 у вересні 2013 року, а комп’ютерну версію гравці отримали лише у квітні 2015-го.

Схожа ситуація була з Red Dead Redemption 2: консольний реліз відбувся в жовтні 2018 року, а на ПК гра з’явилася в листопаді 2019-го.

Отже, затримка між консольним і комп’ютерним релізами відповідає попередній практиці Rockstar. Проте це не дає підстав точно визначити, скільки доведеться чекати на GTA 6 для Windows.

Як пограти в GTA 6 на ПК до виходу комп’ютерної версії

Попри відсутність окремої версії для Windows, є спосіб запустити консольну гру на екрані комп’ютера. Для цього можна скористатися функцією дистанційного відтворення Remote Play.

Вона дає змогу передавати зображення з консолі на ПК та керувати грою через під’єднаний контролер. При цьому сама гра запускається не на комп’ютері, а на PlayStation 5 або Xbox Series X/S.

У результаті гра транслюватиметься з Xbox на комп’ютер. В обох випадках Remote Play не замінює повноцінну версію для ПК, а лише дає змогу грати через консоль на іншому екрані.

Які системні вимоги GTA 6 на ПК

Окреме питання для комп’ютерних геймерів — чи потягне їхній пристрій нову гру. Проте наразі системні вимоги GTA 6 для ПК не оприлюднені.

Rockstar Games не повідомляла, який процесор, відеокарта та обсяг оперативної пам’яті будуть потрібні для запуску комп’ютерної версії. Також невідомі вимоги до вільного місця на накопичувачі та операційної системи.

У мережі можна зустріти різні припущення щодо характеристик комп’ютерів, необхідних для гри. Однак поки компанія не опублікувала даних, тому використовувати такі цифри як підтверджені системні вимоги не варто.

Отже, власникам ПК поки залишається чекати на окреме повідомлення Rockstar Games. Воно має прояснити не лише дату виходу GTA 6 на комп’ютерах, а й технічні характеристики, необхідні для запуску гри.

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