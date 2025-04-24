Будет разрушать стереотипы: кто такая Sissal, которая представит Данию на Евровидении 2025
Данию на Евровидении 2025 представит певица с Фарерских островов Sissal с электропоп-композицией Hallucination. Она выступит 11-й во втором полуфинале шоу.
Больше об исполнительнице, которая стремится разрушить стереотипы о женщинах в поп-музыке, и ее конкурсной песне — читайте в материале.
Кто такая Sissal: биография
Sissal появилась на свет в 1995 году в городе Торсгавн — столице Фарерских островов — в творческой семье. Ее мать Миккалина Нордберг является известной фарерской художницей.
Певица впервые вышла на сцену в десять лет. В 2005-м она победила в детском конкурсе Nosa Barnaprix. Через пять лет одержала еще одну вокальную победу уже на другом музыкальном соревновании.
В 2020 году артистка переехала в Копенгаген, где начала профессиональный музыкальный путь. Она имеет двух дочерей и откровенно говорит о том, что сталкивалась с предубеждениями из-за материнства в сочетании с карьерой поп-исполнительницы. Sissal стремится собственным примером доказать, что женщины могут создавать музыку, выступать и добиваться успеха после рождения детей.
В феврале 2025 года певица выпустила свой дебютный мини-альбом Hear Me Now и стала одной из восьми финалисток Dansk Melodi Grand Prix. Именно с песней Hallucination Sissal одержала победу и стала второй в истории Фарерской представительницей Дании на Евровидении. Первой была Reiley в 2023 году.
О чем песня Sissal — Hallucination
Песня Hallucination — это электронный танцевальный трек с атмосферным звучанием в стиле скандинавского попа, вдохновленный творчеством Robyn и Dagny. По словам певицы, композиция рассказывает о моменте глубокой эмоциональной связи с другим человеком — настолько мощной, что граница между реальностью и фантазией начинает размываться.
Песня создана в сотрудничестве с лейблом Virgin, а в ее звучании чувствуется влияние современного европейского EDM, но с эмоциональным наполнением, которое нечасто встречается в танцевальной музыке.
Перевод песни Sissal — Hallucination
Галлюцинация
Ты открываешь для меня больше,
Больше, чем видит глаз.
Ты раскрываешь дверь в мой разум.
Я вижу цвета,
Я никогда не видела раньше
Тысяча оттенков света оживает.
Ты заставляешь меня сомневаться
Во всем, что я считала правдой,
Во всем, что вижу сквозь тебя.
Мое зрение размыто,
Но я вижу четко.
Возможно, я теряю контроль.
Ты — моя галлюцинация.
Галлюцинация.
Галлюцинация.
Я параноик,
Я теряю связь с реальностью.
Ты ведешь меня в новую фантазию.
Мир меняется, тьма отступает.
Я следую за тобой и меняюсь.
Это новое ощущение.
Новое пространство.
Моя галлюцинация.