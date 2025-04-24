Будет разрушать стереотипы: кто такая Sissal, которая представит Данию на Евровидении 2025

Данию на Евровидении 2025 представит певица с Фарерских островов Sissal с электропоп-композицией Hallucination. Она выступит 11-й во втором полуфинале шоу.

Больше об исполнительнице, которая стремится разрушить стереотипы о женщинах в поп-музыке, и ее конкурсной песне — читайте в материале.

Кто такая Sissal: биография

Sissal появилась на свет в 1995 году в городе Торсгавн — столице Фарерских островов — в творческой семье. Ее мать Миккалина Нордберг является известной фарерской художницей.

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Певица впервые вышла на сцену в десять лет. В 2005-м она победила в детском конкурсе Nosa Barnaprix. Через пять лет одержала еще одну вокальную победу уже на другом музыкальном соревновании.

В 2020 году артистка переехала в Копенгаген, где начала профессиональный музыкальный путь. Она имеет двух дочерей и откровенно говорит о том, что сталкивалась с предубеждениями из-за материнства в сочетании с карьерой поп-исполнительницы. Sissal стремится собственным примером доказать, что женщины могут создавать музыку, выступать и добиваться успеха после рождения детей.

В феврале 2025 года певица выпустила свой дебютный мини-альбом Hear Me Now и стала одной из восьми финалисток Dansk Melodi Grand Prix. Именно с песней Hallucination Sissal одержала победу и стала второй в истории Фарерской представительницей Дании на Евровидении. Первой была Reiley в 2023 году.

О чем песня Sissal — Hallucination

Песня Hallucination — это электронный танцевальный трек с атмосферным звучанием в стиле скандинавского попа, вдохновленный творчеством Robyn и Dagny. По словам певицы, композиция рассказывает о моменте глубокой эмоциональной связи с другим человеком — настолько мощной, что граница между реальностью и фантазией начинает размываться.

Песня создана в сотрудничестве с лейблом Virgin, а в ее звучании чувствуется влияние современного европейского EDM, но с эмоциональным наполнением, которое нечасто встречается в танцевальной музыке.

Перевод песни Sissal — Hallucination

Галлюцинация

Ты открываешь для меня больше,

Больше, чем видит глаз.

Ты раскрываешь дверь в мой разум.

Я вижу цвета,

Я никогда не видела раньше

Тысяча оттенков света оживает.

Ты заставляешь меня сомневаться

Во всем, что я считала правдой,

Во всем, что вижу сквозь тебя.

Мое зрение размыто,

Но я вижу четко.

Возможно, я теряю контроль.

Ты — моя галлюцинация.

Галлюцинация.

Галлюцинация.

Я параноик,

Я теряю связь с реальностью.

Ты ведешь меня в новую фантазию.

Мир меняется, тьма отступает.

Я следую за тобой и меняюсь.

Это новое ощущение.

Новое пространство.

Моя галлюцинация.

Sissal — Hallucination на Евровидении 2025: видео выступления

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