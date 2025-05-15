Sissal з Данії руйнувала стереотипи на сцені Євробачення 2025 – відео виступу

Данію на Євробаченні 2025 представила співачка з Фарерських островів Sissal з електропоп-композицією Hallucination. Вона виступила 11-ю у другому півфіналі шоу.

Більше про виконавицю, яка прагне зруйнувати стереотипи про жінок у попмузиці, та її конкурсну пісню – читайте у матеріалі.

Хто така Sissal: біографія представниці Данії на Євробаченні 2025

Sissal зʼявилася на світ у 1995 році у місті Торсгавн – столиці Фарерських островів – у творчій родині. Її мати Міккаліна Нордберг є відомою фарерською художницею.

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Співачка вперше вийшла на сцену у десять років. У 2005-му вона перемогла в дитячому конкурсі Nosa Barnaprix. За п’ять років здобула ще одну вокальну перемогу вже на іншому музичному змаганні.

У 2020 році артистка переїхала до Копенгагена, де розпочала професійний музичний шлях. Вона має двох доньок і відверто говорить про те, що стикалася з упередженнями через материнство у поєднанні з кар’єрою попвиконавиці. Sissal прагне власним прикладом довести, що жінки можуть створювати музику, виступати й досягати успіху після народження дітей.

У лютому 2025 року співачка випустила свій дебютний мініальбом Hear Me Now та стала однією з восьми фіналісток Dansk Melodi Grand Prix. Саме з піснею Hallucination Sissal здобула перемогу та стала другою в історії Фарерською представницею Данії на Євробаченні. Першою була Reiley у 2023 році.

Про що пісня Sissal – Hallucination

Пісня Hallucination – це електронний танцювальний трек з атмосферним звучанням у стилі скандинавського попу, натхненний творчістю Robyn і Dagny. За словами співачки, композиція розповідає про момент глибокого емоційного зв’язку з іншою людиною – настільки потужного, що межа між реальністю та фантазією починає розмиватися.

Пісня створена у співпраці з лейблом Virgin, а в її звучанні відчувається вплив сучасного європейського EDM, але з емоційним наповненням, яке нечасто трапляється в танцювальній музиці.

Sissal – Hallucination: переклад пісні Галюцинація

Галюцинація

Ти відкриваєш для мене більше,

Більше, ніж бачить око.

Ти розкриваєш двері у мій розум.

Я бачу кольори,

Яких ніколи не бачила раніше –

Тисяча відтінків світла оживає.

Ти змушуєш мене сумніватися

У всьому, що я вважала правдою,

У всьому, що бачу крізь тебе.

Мій зір розмитий,

Але я бачу чітко.

Можливо, я втрачаю контроль.

Ти – моя галюцинація.

Галюцинація.

Галюцинація.

Я параноїчна,

Втрачаю зв’язок із реальністю.

Ти ведеш мене у нову фантазію.

Світ змінюється, темрява відступає.

Я йду за тобою – і змінююсь.

Це нове відчуття.

Новий простір.

Моя галюцинація.

Sissal – Hallucination на Євробаченні 2025: відео виступу

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