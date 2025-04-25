Удар по Киеву разрушил квартиру, где группа Tember Blanch писала первый альбом
Солистка индипоп-проекта Tember Blanche Александра Ганапольская показала во что превратился дом, где она со своим мужем Владиславом Лагодой в свое время писала первый альбом Здесь нет никого, кроме нас.
Солистка Tember Blanche показала разрушенную квартиру
Во время массированной атаки на Киев 24 апреля, пострадала квартира, где Ганапольская и Лагода в частности записали хит Вечерницы.
Александра опубликовала в соцсетях уютное архивное фото из дома, где она сидит на кровати. Следующим кадром певица добавила фото изуродованной пятиэтажки, обозначив этаж, где располагалась памятная квартира.
Подписчики на странице группы сочувствуют артистке и спрашивают, арендовала ли она эту квартиру и где находится сейчас. Ведь певица не рассказала никаких подробностей, но оставила эмоциональный и лаконичный комментарий в сторону российских оккупантов.
— Нет слов, одни эмоции. Ах, да, йбн рсн, — подписала фото Ганапольская.
Напомним, в ночь на 24 апреля Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, применив ракеты, дроны-камикадзе и баллистическое вооружение. По данным Воздушных сил ВСУ, только дронов по столице и области зафиксировали 45 единиц. Больше всего пострадал Святошинский район, где погибли 12 человек и 90 получили ранения.
Среди разрушенных объектов — по меньшей мере 25 жилых домов, школа, детсад, а также частные гаражи и админздания. Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что враг умышленно ударил по гражданской инфраструктуре густонаселенных районов столицы.
Фото: Tember Blanche