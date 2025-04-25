Удар по Києву зруйнував квартиру, де гурт Tember Blanch писав перший альбом

Солістка індіпоп-проєкту Tember Blanche Олександра Ганапольська показала на що перетворився будинок, де вона зі своїм чоловіком Владиславом Лагодою свого часу писала перший альбом Тут немає нікого, окрім нас.

Солістка Tember Blanche показала зруйновану квартиру

Під час масованої атаки на Київ 24 квітня, постраждала квартира, де Ганапольська та Лагода зокрема записали хіт Вечорниці.

Олександра опублікувала у соцмережах затишне архівне фото з оселі, де вона сидить на ліжку. Наступним кадром співачка додала фото понівеченої пʼятиповерхівки, позначивши поверх, де розташовувалася памʼятна квартира.

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Підписники на сторінці гурту висловлюють співчуття артистці та питають, чи орендувала вона цю квартиру і де перебуває зараз. Адже співачка не розповіла жодних подробиць, але лишила емоційний та лаконічний коментар в бік російських окупантів.

– Немає слів, одні емоції. Ах, так, йбн рсн, – підписала фото Ганапольська.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ, застосувавши ракети, дрони-камікадзе та балістичне озброєння. За даними Повітряних сил ЗСУ, лише дронів по столиці та області зафіксували 45 одиниць. Найбільше постраждав Святошинський район, де загинуло 12 людей і 90 отримали поранення.

Серед зруйнованих об’єктів – щонайменше 25 житлових будинків, школа, дитсадок, а також приватні гаражі й адмінбудівлі. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що ворог навмисне вдарив по цивільній інфраструктурі густонаселених районів столиці.

Фото: Tember Blanche

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