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Поезд Интерсити превратился в арт-объект от Барбары Крюгер: презентацию посетили звезды

Укрзалізниця

Благодаря американской художнице Барбаре Крюгерпоезд Интерсити Укрзализныци стал настоящим арт-объектом.

В сотрудничестве с Ribbon International и Укрзализныцей все 9 вагонов поезда украсила инсталляция Без названия (Еще одно снова), посвященная стойкости украинцев.

Интерсити превратился в арт-объект — фото

Презентация проекта собрала звездных гостей, среди которых Оксана Гутцайт, Александр Педан, Фоззи из ТНМК, Надежда Матвеева, актеры Сергей Кисель, Елена Олар, Дарья Волкова, телеведущая Соломия Витвицкая, художница Жанна Кадырова и ведущая Ната Островская.

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Укрзалізниця

Поезд Интерсити превратился в арт-объект от Барбары Крюгер — фото Фото 2

Укрзалізниця

Арт-поезд, который будет курсировать в течение двух месяцев по маршрутам в Харьков, Краматорск, Трускавец, Львов, Днепр и даже польский Перемышль, стал символом непрерывного движения и сопротивления наших граждан.

Инсталляция Крюгер с мощными текстами, такими как Еще один день, еще один бой, еще одна надежда, отражает контрасты боли, героизма и повседневной жизни украинцев. Каждая станция добавляет новый смысл словам художницы, превращая путешествие в жизнеутверждающий манифест.

Укрзализныця гордится сотрудничеством с Барбарой Крюгер, чтобы через искусство передать миру месседж солидарности и устойчивости Украины. Мы стали значительно больше, чем просто транспорт, и этот проект — еще один шаг к новым формам влияния, — отметил Александр Перцовский, глава правления Укрзализныци.

Укрзалізниця

Укрзалізниця

Событие привлекло внимание не только ценителей искусства, но и тех, кто следит за культурной жизнью Украины. Звездные гости, посетившие презентацию, активно делились впечатлениями в соцсетях, подчеркивая важность таких проектов для поддержания духа нации.

Этот арт-поезд — не только художественный прорыв, но и стильный символ единства, который приглашает всех присоединиться к путешествию, полному смыслов.

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Фото: Укрзализныця

Інтерсіті, Укрзализныця
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