Потяг Інтерсіті перетворився на артоб’єкт від Барбари Крюгер: на презентацію завітали зірки

Завдяки американській художниці Барбарі Крюгер потяг Інтерсіті Укрзалізниці став справжнім артоб’єктом.

У співпраці з Ribbon International та Укрзалізницею всі 9 вагонів поїзда прикрасила інсталяція Без назви (Ще одне знову), присвячена стійкості українців.

Інтерсіті перетворився на артоб’єкт – фото

Презентація проєкту зібрала зіркових гостей, серед яких Оксана Гутцайт, Олександр Педан, Фоззі з ТНМК, Надія Матвєєва, актори Сергій Кисіль, Олена Олар, Дарія Волкова, телеведуча Соломія Вітвіцька, мисткиня Жанна Кадирова та ведуча Ната Островська.

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Артпотяг, який курсуватиме протягом двох місяців маршрутами до Харкова, Краматорська, Трускавця, Львова, Дніпра та навіть польського Перемишля, став символом невпинного руху та спротиву наших громадян.

Інсталяція Крюгер із потужними текстами, такими як Ще один день, ще один бій, ще одна надія, відображає контрасти болю, героїзму та повсякденного життя українців. Кожна станція додає нового сенсу словам художниці, перетворюючи подорож на життєстверджувальний маніфест.

– Укрзалізниця пишається співпрацею з Барбарою Крюгер, щоб через мистецтво передати світові меседж солідарності та стійкості України. Ми стали значно більшим, ніж просто транспорт, і цей проєкт – ще один крок до нових форм впливу, — зазначив Олександр Перцовський, голова правління Укрзалізниці.

Подія привернула увагу не лише поціновувачів мистецтва, а й тих, хто стежить за культурним життям України. Зіркові гості, які відвідали презентацію, активно ділилися враженнями в соцмережах, наголошуючи на важливості таких проєктів для підтримки духу нації.

Цей артпотяг – не лише мистецький прорив, а й стильний символ єдності, який запрошує всіх долучитися до подорожі, сповненої сенсів.

Фото: Укрзалізниця

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