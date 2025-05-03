Хто покинув МастерШеф 15 у 10-му випуску: репетиція фіналу та кулінарний крокодил

У суботу, 3 травня, на телеканалі СТБ пройшов 10-й випуск кулінарного проєкту МастерШеф 15. Цього тижня аматори репетирували фінал шоу.

Як пройшов 10-й випуск кулінарного проєкту і хто покинув МастерШеф 03.05.25 – читайте в матеріалі.

Як пройшов 10-й випуск МастерШеф 15

Цього тижня на учасників проєкту чекали півфінал, фінал і битва за виживання. Усі три раунди були пов’язані з однією з найпопулярніших страв світу, а саме – з бутербродом.

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– Схема, яку ви бачите на дошці, наочно демонструє, що відбуватиметься. Буде три раунди. Ваші страви ми скуштуємо і визначимо категорії найкращих, найгірших і посередніх кулінарів. Кулінарна тема всіх трьох раундів – закуска, а саме бутерброди. Хто приготує найкраще – отримає шанс змагатися далі за шеф-ніж та імунітет. Посередні – піднімуться на балкон без ризику для себе, а от найслабші – одягнуть чорні фартухи, – повідомили судді.

Найкращою в першому випробуванні стала Ненсі Топко. А от чорні фартухи вдягнули Богдан Грабовський, Олеся Бабій-Полежаєва та Вікторія Луцкова.

Друге випробування було командним – кулінарний крокодил. Любителі поділилися на дві групи. Капітанами стали Катерина Павлінська та Оксана Пустовойт.

Крім того, судді помітили, що в сезоні утворилися коаліції, тож поділили учасників таким чином, щоб вони співпрацювали з тими, до кого не звикли.

Перемогу здобула команда синіх. А от чорні отримали Оксана Пустовойт, Настя Байда та Денис Савенко.

Хто покинув Мастер Шеф 15 у 10-му випуску

Якщо в 9-му випуску в проєкті МастерШеф 15 залишилися всі, то в цьому вийшло інакше. Серед тих, хто покинув МастерШеф 03.05.25, виявилося дві учасниці.

Спершу проєкт покинула Анастасія Жуга – через стан здоров’я учасниця не була долучена до останньої битви чорних. Тому подала страву окремо на дегустацію. Але цього було недостатньо, щоб залишитися в шоу.

На битві чорних змагалися Олеся Бабій-Полежаєва, Денис Савенко, Вікторія Луцкова, Ден Шебеко, Богдан Грабовський та Оксана Пустовойт. З випробуванням не впоралася остання. Тож у 10-му випуску МастерШеф 15 проєкт покинули – Оксана Пустовойт та Анастасія Жуга.

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