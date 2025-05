Когда первый полуфинал Евровидения 2025: дата, где смотреть и список участников

Еврофаны со всего мира уже с нетерпением ждут международный песенный конкурс Евровидение 2025, а участники активно готовятся и репетируют свои выступления.

В этом году музыкальное действо состоится в швейцарском Базеле. За победу будут бороться представители 37 стран, которые сойдутся в двух полуфиналах и гранд-финале.

Первый полуфинал Евровидения 2025 — дата

Традиционно Евровидение 2025 начнется с первого полуфинала, который запланирован на вторник, 13 мая.

Сейчас смотрят

В этот вечер на международную сцену выйдут 15 участников, среди которых и представители Украины, группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Также в первом полуфинале зрители смогут увидеть выступления представителей Испании, Италии, которые входят в страны Большой пятерки, и Швейцарии — страны-хозяйки конкурса. Они автоматически проходят в финал Евровидения 2025.

Где смотреть первый полуфинал Евровидения 2025

Шоу, которое начнется 13 мая в 22:00 по киевскому времени, можно посмотреть:

Участники первого полуфинала Евровидения 2025

1. Исландия: Vaeb – Róa

2. Польша: Юстина Стечковская — Gaja

3. Словения: Klemen — How Much Time Do We Have Left?

4. Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato

5. Украина: Ziferblat – Bird of Pray

6. Швеция: KAJ – Bara bada bastu

7. Португалия: Napa – Deslocado

8. Норвегия: Кайл Алессандро – Lighter

9. Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights

10. Азербайджан: Mamagama – Run with U

11. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l’Italia

12. Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm

13. Нидерланды: Клод – C’est la vie

14. Хорватия: Марко Бошняк – Poison Cake

15. Кипр: Тео Эван – Shh

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.