Когда первый полуфинал Евровидения 2025: дата, где смотреть и список участников
Еврофаны со всего мира уже с нетерпением ждут международный песенный конкурс Евровидение 2025, а участники активно готовятся и репетируют свои выступления.
В этом году музыкальное действо состоится в швейцарском Базеле. За победу будут бороться представители 37 стран, которые сойдутся в двух полуфиналах и гранд-финале.
Первый полуфинал Евровидения 2025 — дата
Традиционно Евровидение 2025 начнется с первого полуфинала, который запланирован на вторник, 13 мая.
В этот вечер на международную сцену выйдут 15 участников, среди которых и представители Украины, группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
Также в первом полуфинале зрители смогут увидеть выступления представителей Испании, Италии, которые входят в страны Большой пятерки, и Швейцарии — страны-хозяйки конкурса. Они автоматически проходят в финал Евровидения 2025.
Где смотреть первый полуфинал Евровидения 2025
Шоу, которое начнется 13 мая в 22:00 по киевскому времени, можно посмотреть:
- на сайтах Суспільне Культура и Евровидение в Украине;
- на YouTube-канале Евровидение Украина;
- на телеканале Суспільне Культура;
- на Facebook-страницах Суспільного и Евровидение Украина;
- слушать на Радио Проминь.
Участники первого полуфинала Евровидения 2025
1. Исландия: Vaeb – Róa
2. Польша: Юстина Стечковская — Gaja
3. Словения: Klemen — How Much Time Do We Have Left?
4. Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato
5. Украина: Ziferblat – Bird of Pray
6. Швеция: KAJ – Bara bada bastu
7. Португалия: Napa – Deslocado
8. Норвегия: Кайл Алессандро – Lighter
9. Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights
10. Азербайджан: Mamagama – Run with U
11. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l’Italia
12. Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm
13. Нидерланды: Клод – C’est la vie
14. Хорватия: Марко Бошняк – Poison Cake
15. Кипр: Тео Эван – Shh