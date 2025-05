Коли перший півфінал Євробачення 2025: дата, де дивитися і список учасників

Єврофани з усього світу вже з нетерпінням чекають на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2025, а учасники активно готуються та репетирують свої виступи.

Цьогоріч музичне дійство відбудеться у швейцарському Базелі. За перемогу боротимуться представники 37 країн, які зійдуться у двох півфіналах та гранд-фіналі.

Перший півфінал Євробачення 2025 – дата

Традиційно Євробачення 2025 розпочнеться з першого півфіналу, який запланований на вівторок, 13 травня.

Цього вечора на міжнародну сцену вийдуть 15 учасників, серед яких і представники України, гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

Також у першому півфіналі глядачі зможуть побачити виступи представників Іспанії, Італії, які входять до країн Великої п’ятірки, та Швейцарії – країни-господарки конкурсу. Вони автоматично проходять у фінал Євробачення 2025.

Де дивитися перший півфінал Євробачення 2025

Шоу, яке розпочнеться 13 травня о 22:00 за київським часом, можна подивитися:

Учасники першого півфіналу Євробачення 2025

1. Ісландія: Vaeb – Róa

2. Польща: Юстина Стечковська – Gaja

3. Словенія: Klemen – How Much Time Do We Have Left?

4. Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato

5. Україна: Ziferblat – Bird of Pray

6. Швеція: KAJ – Bara bada bastu

7. Португалія: Napa – Deslocado

8. Норвегія: Кайл Алессандро – Lighter

9. Бельгія: Red Sebastian – Strobe Lights

10. Азербайджан: Mamagama – Run with U

11. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l’Italia

12. Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm

13. Нідерланди: Клод – C’est la vie

14. Хорватія: Марко Бошняк – Poison Cake

15. Кіпр: Тео Еван – Shh

