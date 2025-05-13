Коли перший півфінал Євробачення 2025: дата, де дивитися і список учасників
Єврофани з усього світу вже з нетерпінням чекають на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2025, а учасники активно готуються та репетирують свої виступи.
Цьогоріч музичне дійство відбудеться у швейцарському Базелі. За перемогу боротимуться представники 37 країн, які зійдуться у двох півфіналах та гранд-фіналі.
Перший півфінал Євробачення 2025 – дата
Традиційно Євробачення 2025 розпочнеться з першого півфіналу, який запланований на вівторок, 13 травня.
Цього вечора на міжнародну сцену вийдуть 15 учасників, серед яких і представники України, гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.
Також у першому півфіналі глядачі зможуть побачити виступи представників Іспанії, Італії, які входять до країн Великої п’ятірки, та Швейцарії – країни-господарки конкурсу. Вони автоматично проходять у фінал Євробачення 2025.
Де дивитися перший півфінал Євробачення 2025
Шоу, яке розпочнеться 13 травня о 22:00 за київським часом, можна подивитися:
- на сайтах Суспільне Культура та Євробачення в Україні;
- на YouTube-каналі Євробачення Україна;
- на телеканалі Суспільне Культура;
- на Facebook-сторінках Суспільного та Євробачення Україна;
- слухати на Радіо Промінь.
Учасники першого півфіналу Євробачення 2025
1. Ісландія: Vaeb – Róa
2. Польща: Юстина Стечковська – Gaja
3. Словенія: Klemen – How Much Time Do We Have Left?
4. Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato
5. Україна: Ziferblat – Bird of Pray
6. Швеція: KAJ – Bara bada bastu
7. Португалія: Napa – Deslocado
8. Норвегія: Кайл Алессандро – Lighter
9. Бельгія: Red Sebastian – Strobe Lights
10. Азербайджан: Mamagama – Run with U
11. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l’Italia
12. Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm
13. Нідерланди: Клод – C’est la vie
14. Хорватія: Марко Бошняк – Poison Cake
15. Кіпр: Тео Еван – Shh