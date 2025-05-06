После 13 остановок сердца: умерла 11-летняя звезда Netflix Миллена Брандао

Бразильская актриса Миллена Брандао, которая сыграла в сериале Единомышленники на Netflix, умерла в возрасте 11 лет.

Она ушла из жизни в пятницу, 2 мая, в больнице в Сан-Паулу, куда ее экстренно госпитализировали на прошлой неделе после жалоб на сильную головную боль.

Что известно о смерти Миллены Брандао

Как пишет Daily Mail, с 24 апреля актриса жаловалась на головные боли, боль в ноге, сонливость, потерю аппетита, также она теряла сознание.

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Сначала врачи считали, что у Миллены Брандао лихорадка денге, но дополнительные тесты выявили опухоль головного мозга. Утром 29 апреля у девочки произошла первая остановка сердца, и с каждым днем ей становилось все хуже.

— У нее происходило по две-три остановки сердца в день. Всего у нее было 13 остановок сердца. У нее никогда раньше такого не было. Врачи до сих пор не сказали, что на самом деле произошло с моей дочерью и от чего она умерла, — сказала мать актрисы Таис Брандао.

Миллена Брандао родилась 27 декабря 2013 года. Девочка занималась моделингом и рекламировала детскую одежду.

В октябре 2023-го Миллена дебютировала на бразильском телеканале SBT, она снялась в сериалах Детство Ромео и Джульетты и Зачарованная пещера.

Фото: Миллена Брандао

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