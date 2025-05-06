Після 13 зупинок серця: померла 11-річна зірка Netflix Міллена Брандао

Бразильська акторка Міллена Брандао, яка зіграла у серіалі Однодумці на Netflix, померла у віці 11 років.

Вона пішла з життя у п’ятницю, 2 травня, в лікарні у Сан-Паулу, куди її екстрено госпіталізували минулого тижня після скарг на сильний головний біль.

Що відомо про смерть Міллени Брандао

Як пише Daily Mail, з 24 квітня акторка скаржилася на головні болі, біль у нозі, сонливість, втрату апетиту, також вона втрачала свідомість.

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Спочатку лікарі вважали, що у Міллени Брандао лихоманка денге, але додаткові тести виявили пухлину головного мозку. Вранці 29 квітня у дівчинки сталася перша зупинка серця, і з кожним днем їй ставало все гірше.

– У неї ставалося по дві-три зупинки серця на день. Загалом у неї було 13 зупинок серця. У неї ніколи раніше такого не було. Лікарі досі не сказали, що насправді сталося з моєю дочкою і від чого вона померла, – сказала мати акторки Таїс Брандао.

Міллена Брандао народилася 27 грудня 2013 року. Дівчинка займалася моделінгом та рекламувала дитячий одяг.

У жовтні 2023-го Міллена дебютувала на бразильському телеканалі SBT, вона знялася в серіалах Дитинство Ромео і Джульєтти та Зачарована печера.

Фото: Міллена Брандао

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