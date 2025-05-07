Бомбер с ценником и штаны за 40 грн: сколько стоит лук группы Ziferblat

Участники группы Ziferblat, которые уже 13 мая выйдут на сцену Евровидения 2025 в Базеле в первом полуфинале, поделились, дорогие ли вещи надевают на выступления.

Об этом музыканты рассказали блогеру Николасу Карме, который расспрашивает звезд и прохожих о том, сколько стоит их лук.

Сколько стоит лук группы Ziferblat

Солист группы Даниил Лещинский обратил внимание на свои прозрачные черные перчатки. Оказалось, что он нашел их у мамы и дополнил свой образ. К слову, белые штаны артиста стоили всего 40 грн, и их пришлось подгонять под фигуру музыканта.

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Бомбер гитариста Валентина Лещинского от Zara оказался дороже — 1899 грн.

— Но мы его вернем, у меня там ценник, — признался музыкант, добавив, что его штаны стоили где-то тысячу гривен.

Ударник Федор Ходаков отметил, что его образ обошелся примерно в 2 тыс. грн — это штаны и поло H&M, приобретенные в женском отделе.

Также Валентин вспомнил, что свою обувь заказывал из Польши примерно за 3,5 тыс. грн. Оригинальные очки Валентина, в которых он ничего не видит, стоили 500 грн.

Реакция сети на лук группы Ziferblat

Не всем пользователям соцсетей нравятся образы ребят. Об этом критики не забывают написать в соцсетях. Однако хватает и тех, кому по душе и лук Ziferblat, и творчество.

Такие мужчины-мурчики. Надо их оберегать, потому что они — люди красоты. Очень светлые.

Такие прикольные, удачи вам ребята!

Это очень талантливые, искренние и невероятные ребята. Поддержите их на выступлении!

Ну, класс же! Свободные от стереотипов и шаблонов мужчины!

Творческие люди. Нравится, что не зависят от чужого мнения.

Не буду за них болеть, там костюм позорный.

К слову, костюмы представителям Украины на Евровидении 2025 создал именитый украинский дизайнер Иван Фролов. Вещи от него носят Дженнифер Лопес, Бейонсе, Кайли Миноуг и еще много мировых и украинских селебритиз.

Ранее музыканты из Ziferblat раскрыли детали своего номера для Евровидения 2025, а также признались, сколько будет стоить поездка в Базель.

Фото: Ziferblat

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