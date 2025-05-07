Бомбер с ценником и штаны за 40 грн: сколько стоит лук группы Ziferblat
Участники группы Ziferblat, которые уже 13 мая выйдут на сцену Евровидения 2025 в Базеле в первом полуфинале, поделились, дорогие ли вещи надевают на выступления.
Об этом музыканты рассказали блогеру Николасу Карме, который расспрашивает звезд и прохожих о том, сколько стоит их лук.
Сколько стоит лук группы Ziferblat
Солист группы Даниил Лещинский обратил внимание на свои прозрачные черные перчатки. Оказалось, что он нашел их у мамы и дополнил свой образ. К слову, белые штаны артиста стоили всего 40 грн, и их пришлось подгонять под фигуру музыканта.
Бомбер гитариста Валентина Лещинского от Zara оказался дороже — 1899 грн.
— Но мы его вернем, у меня там ценник, — признался музыкант, добавив, что его штаны стоили где-то тысячу гривен.
Ударник Федор Ходаков отметил, что его образ обошелся примерно в 2 тыс. грн — это штаны и поло H&M, приобретенные в женском отделе.
Также Валентин вспомнил, что свою обувь заказывал из Польши примерно за 3,5 тыс. грн. Оригинальные очки Валентина, в которых он ничего не видит, стоили 500 грн.
Реакция сети на лук группы Ziferblat
Не всем пользователям соцсетей нравятся образы ребят. Об этом критики не забывают написать в соцсетях. Однако хватает и тех, кому по душе и лук Ziferblat, и творчество.
- Такие мужчины-мурчики. Надо их оберегать, потому что они — люди красоты. Очень светлые.
- Такие прикольные, удачи вам ребята!
- Это очень талантливые, искренние и невероятные ребята. Поддержите их на выступлении!
- Ну, класс же! Свободные от стереотипов и шаблонов мужчины!
- Творческие люди. Нравится, что не зависят от чужого мнения.
- Не буду за них болеть, там костюм позорный.
К слову, костюмы представителям Украины на Евровидении 2025 создал именитый украинский дизайнер Иван Фролов. Вещи от него носят Дженнифер Лопес, Бейонсе, Кайли Миноуг и еще много мировых и украинских селебритиз.
Ранее музыканты из Ziferblat раскрыли детали своего номера для Евровидения 2025, а также признались, сколько будет стоить поездка в Базель.
Фото: Ziferblat