Бомбер з цінником та штани за 40 грн: скільки коштує лук гурту Ziferblat

Учасники гурту Ziferblat, що вже 13 травня вийдуть на сцену Євробачення 2025 у Базелі у першому півфіналі, поділилися, чи дорогі речі вдягають на виступи.

Про це музиканти розповіли блогеру Ніколасу Кармі, що розпитує зірок та перехожих про те, скільки коштує їхній лук.

Скільки коштує лук гурту Ziferblat

Соліст гурту Даниїл Лещинський звернув увагу на свої прозорі чорні рукавички. Виявилося, що він знайшов їх у мами та доповнив свій образ. До слова, білі штани артиста коштували всього 40 грн, і їх довелося підганяти під фігуру музиканта.

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Бомбер гітариста Валентина Лещинського від Zara виявився дорожчим – 1899 грн.

– Але ми його повернемо, у мене там цінник, – зізнався музикант, додавши, що його штани коштували десь тисячу гривень.

Ударник Федір Ходаков зазначив, що його образ обійшовся приблизно у 2 тис. грн – це штани та поло H&M, придбані у жіночому відділі.

Також Валентин згадав, що своє взуття замовляв із Польщі приблизно за 3,5 тис. грн. Оригінальні окуляри Валентина, в яких він нічого не бачить, вартували 500 грн.

Реакція мережі на лук гурту Ziferblat

Не всім користувачам соцмереж до вподоби образи хлопців. Про це критики не забувають написати в соцмережах. Проте вистачає й тих, кому до душі і лук Ziferblat, і творчість.

Такі мужчини-мурчики. Тре їх оберігати, бо вони – люди краси. Дуже світлі.

Такі прикольні, удачі вам хлопці!

Це дуже талановиті, щирі та неймовірні хлопці. Підтримайте їх на виступі!

Ну, клас же! Вільні від стереотипів і шаблонів чоловіки!

Творчі люди. Подобається, що не залежать від чужої думки.

Не буду за них вболівати, там костюм ганебний.

До слова, костюми представникам України на Євробаченні 2025 створив іменитий український дизайнер Іван Фролов. Речі від нього носять Дженніфер Лопес, Бейонсе, Кайлі Міноуг і ще багато світових та українських селебрітіз.

Раніше музиканти з Ziferblat розкрили деталі свого номера для Євробачення 2025, а також зізналися, скільки коштуватиме поїздка до Базеля.

Фото: Ziferblat

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