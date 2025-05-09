Всегда была собой: Лиев Шрайбер отреагировал на трансгендерность дочери

Голливудский актер Лиев Шрайбер впервые публично высказался о трансгендерности своей 16-летней дочери Кай. Он признался, что момент, когда ребенок попросил обращаться к нему “она”, стал для него важным, но естественным событием.

— Кай всегда была собой. Но, пожалуй, самым глубоким моментом стала ее просьба изменить местоимения. Если честно, это не показалось мне чем-то необычным, потому что Кай уже давно была очень женственной, — сказал Шрайбер.

Лиев Шрайбер поддержал трансгендерную дочь

Актер подчеркнул силу характера дочери, которая не боится заявить о себе миру. Он также добавил, что не хочет навязывать советы другим родителям, ведь каждая ситуация уникальна.

— Я не знаю, что сказать относительно вашего ребенка. Все случаи разные, и давать советы — это, как по мне, было бы слишком самоуверенно. Тинейджеры — это боль в заднице, независимо от того, транс они или нет. Но вы пройдете через это. Трансгендерный подросток — все равно подросток, — резюмировал Шрайбер.

Кай недавно дебютировала в качестве модели. В марте она вышла на подиум для Valentino во время Парижской недели моды.

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После этого в сети появились упреки, что девушка попала в мир моды только благодаря знаменитому отцу, на что тот резко отреагировал.

— Это ее жизнь, и она имеет право делать с ней все, что хочет. Я очень горжусь Кай. Она прекрасно справилась с показом, — поддержал дочь Шрайбер.

В марте Кай также появилась с мамой, актрисой Наоми Уоттс, на премьере фильма Друг в Нью-Йорке. В прошлом месяце ее заметили на фотосессии в городе. В соцсетях она активно делится фотографиями из модельной карьеры и имеет уже более 15 тыс. подписчиков.

Ранее звезда Голливуда Роберт Де Ниро также отреагировал на камингаут дочери Эйрин, заявившей о себе как трансгендерной женщине.

Источник : Daily Mail

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