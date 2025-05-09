Завжди була собою: Лієв Шрайбер відреагував на трансгендерність доньки

Голлівудський актор Лієв Шрайбер вперше публічно висловився про трансгендерність своєї 16-річної доньки Кай. Він зізнався, що момент, коли дитина попрохала звертатися до неї “вона”, став для нього важливою, але природною подією.

– Кай завжди була собою. Але, мабуть, найглибшим моментом стало її прохання змінити займенники. Якщо чесно, це не здалося мені чимось надзвичайним, бо Кай уже давно була дуже жіночною, – сказав Шрайбер.

Лієв Шрайбер підтримав трансгендерну доньку

Актор підкреслив силу характеру доньки, яка не боїться заявити про себе світові. Він також додав, що не хоче нав’язувати поради іншим батькам, адже кожна ситуація унікальна.

– Я не знаю, що сказати щодо вашої дитини. Усі випадки різні, і давати поради – це, як на мене, було б надто самовпевнено. Тінейджери – це біль у дупі, незалежно від того, транс вони чи ні. Але ви пройдете через це. Трансгендерний підліток – усе одно підліток, – резюмував Шрайбер.

Кай нещодавно дебютувала як модель. У березні вона вийшла на подіум для Valentino під час Паризького тижня моди.

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Після цього в мережі з’явилися закиди, що дівчина потрапила у світ моди лише завдяки знаменитому батькові, на що той різко відреагував.

– Це її життя, і вона має право робити з ним усе, що хоче. Я дуже пишаюся Кай. Вона чудово впоралася з показом, – підтримав доньку Шрайбер.

У березні Кай також з’явилася з мамою, акторкою Наомі Воттс, на прем’єрі фільму Друг у Нью-Йорку. Минулого місяця її помітили на фотосесії в місті. У соцмережах вона активно ділиться світлинами з модельної кар’єри та має вже понад 15 тис. підписників.

Раніше зірка Голлівуду Роберт Де Ніро також відреагував на камінгаут доньки Ейрін, що заявила про себе як трансгендерну жінку.

Джерело : Daily Mail

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