Мариам Шенгели спела о любви к Грузии на сцене Евровидения 2025
Грузию на Евровидении 2025 представила певица Мариам Шенгелия с песней Freedom. Она вышла на международную сцену в Базеле во втором полуфинале (15 мая) под 10 номером.
Что известно о представительнице Грузии на Евровидении 2025 Мариам Шенгелии и о чем она поет на конкурсе — читайте далее в материале.
Кто такая Мариам Шенгелия: биография представительницы Грузии на Евровидении 2025
Мариам Шенгелия родилась 14 мая 2002 года в Мингрелии, но до 10 лет росла в Тбилиси, столице Грузии. Затем с семьей переехала в город Зугдиди. Интерес к пению и выступлениям проявился у Мариам еще в детстве.
Она посещала Тбилисскую государственную консерваторию, где изучала вокал и теорию музыки. В 2018 году Шенгелия получила национальное признание, став полуфиналисткой шоу Х-Фактор в Грузии.
Год спустя она заняла шестое место в Нацотборе на Евровидение 2020. Мариам должна была выйти на сцену международного песенного конкурса как бэк-вокалистка представителя Грузии Торнике Кипиани, но из-за пандемии коронавируса мероприятие тогда отменили.
В 2021 году Шенгелия дошла до полуфинала четвертого сезона Голоса страны, а в 2025 году заняла второе место на грузинской версии Танцев со звездами. Кроме сольной карьеры, Мариам является участницей группы Mixtura.
После победы певицы в Нацотборе на Евровидение 2025 в сети разгорелся скандал. Мариам Шенгелию раскритиковали за публичную поддержку пророссийской правящей партии Грузинская мечта. В 2023-2024 годах она участвовала в рекламных роликах и концертах в поддержку партии.
О чем песня Мариам Шенгелии — Freedom
На Евровидении 2025 в швейцарском Базеле Мариам Шенгелия будет петь о жажде свободы и любви к Родине. Песня Freedom написана на грузинском и английском языках, она сочетает в себе грузинские музыкальные элементы с современным звучанием.
В композиции Мариам отмечает непоколебимую любовь к свободе и Грузии, заявляя, что не ищет другого богатства.
Стоит отметить, что конкурсная песня Шенгелии Freedom вызвала у грузин неоднозначные реакции. Певицу упрекнули, что эта композиция противоречит настроениям общества, которое борется с российскими властями.
Мариам Шенгелия — Freedom: перевод песни Свобода
Свобода
Свобода
A, B, G и D (*первые буквы грузинского алфавита)
Годы проходят, время проходит,
E и V, Z и T
Давайте никогда не покинем это небо и горы,
Запах травы,
Весенняя роса, Анкара,
Жажда свободы,
Родина, которую мы несем в сердце
И так же, как сердце внутри груди,
Свобода внутри меня,
И, как и жизнь,
Родина у нас одна.
Солнце согревает и освещает наши пути,
Горы и моря родного края,
Мы последуем по этим дорогам с надеждой.
Безоблачные голубые небеса,
Спокойное и непокорное море,
Мне не нужно других сокровищ
Свобода — дар небес, который мы разделяем,
Свобода — человеческое богатство, которое нужно беречь,
Свобода — горный источник, которым нужно делиться, люди
Пусть она будет здесь и там — везде
Я проживаю свою жизнь с улыбкой,
Доброта — мое сопротивление,
Свобода делает жизнь такой приятной,
Мой дом, мое облачение, песня,
Луга и горы, по которым можно бродить
Это мое богатство
Свобода, свобода, A, B.
Мариам Шенгелия — Freedom на Евровидении 2025: видео выступления
Фото: скриншот с выступления Мариам Шенгелии