Мариам Шенгели спела о любви к Грузии на сцене Евровидения 2025

Грузию на Евровидении 2025 представила певица Мариам Шенгелия с песней Freedom. Она вышла на международную сцену в Базеле во втором полуфинале (15 мая) под 10 номером.

Что известно о представительнице Грузии на Евровидении 2025 Мариам Шенгелии и о чем она поет на конкурсе — читайте далее в материале.

Кто такая Мариам Шенгелия: биография представительницы Грузии на Евровидении 2025

Мариам Шенгелия родилась 14 мая 2002 года в Мингрелии, но до 10 лет росла в Тбилиси, столице Грузии. Затем с семьей переехала в город Зугдиди. Интерес к пению и выступлениям проявился у Мариам еще в детстве.

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Она посещала Тбилисскую государственную консерваторию, где изучала вокал и теорию музыки. В 2018 году Шенгелия получила национальное признание, став полуфиналисткой шоу Х-Фактор в Грузии.

Год спустя она заняла шестое место в Нацотборе на Евровидение 2020. Мариам должна была выйти на сцену международного песенного конкурса как бэк-вокалистка представителя Грузии Торнике Кипиани, но из-за пандемии коронавируса мероприятие тогда отменили.

В 2021 году Шенгелия дошла до полуфинала четвертого сезона Голоса страны, а в 2025 году заняла второе место на грузинской версии Танцев со звездами. Кроме сольной карьеры, Мариам является участницей группы Mixtura.

После победы певицы в Нацотборе на Евровидение 2025 в сети разгорелся скандал. Мариам Шенгелию раскритиковали за публичную поддержку пророссийской правящей партии Грузинская мечта. В 2023-2024 годах она участвовала в рекламных роликах и концертах в поддержку партии.

О чем песня Мариам Шенгелии — Freedom

На Евровидении 2025 в швейцарском Базеле Мариам Шенгелия будет петь о жажде свободы и любви к Родине. Песня Freedom написана на грузинском и английском языках, она сочетает в себе грузинские музыкальные элементы с современным звучанием.

В композиции Мариам отмечает непоколебимую любовь к свободе и Грузии, заявляя, что не ищет другого богатства.

Стоит отметить, что конкурсная песня Шенгелии Freedom вызвала у грузин неоднозначные реакции. Певицу упрекнули, что эта композиция противоречит настроениям общества, которое борется с российскими властями.

Мариам Шенгелия — Freedom: перевод песни Свобода

Свобода

Свобода

A, B, G и D (*первые буквы грузинского алфавита)

Годы проходят, время проходит,

E и V, Z и T

Давайте никогда не покинем это небо и горы,

Запах травы,

Весенняя роса, Анкара,

Жажда свободы,

Родина, которую мы несем в сердце

И так же, как сердце внутри груди,

Свобода внутри меня,

И, как и жизнь,

Родина у нас одна.

Солнце согревает и освещает наши пути,

Горы и моря родного края,

Мы последуем по этим дорогам с надеждой.

Безоблачные голубые небеса,

Спокойное и непокорное море,

Мне не нужно других сокровищ

Свобода — дар небес, который мы разделяем,

Свобода — человеческое богатство, которое нужно беречь,

Свобода — горный источник, которым нужно делиться, люди

Пусть она будет здесь и там — везде

Я проживаю свою жизнь с улыбкой,

Доброта — мое сопротивление,

Свобода делает жизнь такой приятной,

Мой дом, мое облачение, песня,

Луга и горы, по которым можно бродить

Это мое богатство

Свобода, свобода, A, B.

Мариам Шенгелия — Freedom на Евровидении 2025: видео выступления

Фото: скриншот с выступления Мариам Шенгелии

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