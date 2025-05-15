Маріам Шенгелі заспівала про любов до Грузії на сцені Євробачення 2025

Грузію на Євробаченні 2025 представила співачка Маріам Шенгелія з піснею Freedom. Вона вийшла на міжнародну сцену в Базелі у другому півфіналі (15 травня) під 10 номером.

Що відомо про представницю Грузії на Євробаченні 2025 Маріам Шенгелію та про що вона співає на конкурсі – читайте далі у матеріалі.

Хто така Маріам Шенгелія: біографія представниці Грузії на Євробаченні 2025

Маріам Шенгелія народилася 14 травня 2002 року в Мінгрелії, але до 10 років росла в Тбілісі, столиці Грузії. Потім з родиною переїхала до міста Зугдіді. Інтерес до співу та виступів проявився в Маріам ще в дитинстві.

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Вона відвідувала Тбіліську державну консерваторію, де вивчала вокал і теорію музики. У 2018 році Шенгелія здобула національне визнання, ставши півфіналісткою шоу Х-Фактор в Грузії.

Рік по тому вона посіла шосте місце в Нацвідборі на Євробачення 2020. Маріам мала вийти на сцену міжнародного пісенного конкурсу як бек-вокалістка представника Грузії Торніке Кіпіані, але через пандемію коронавірусу захід тоді скасували.

У 2021 році Шенгелія дійшла до півфіналу четвертого сезону Голосу країни, а у 2025 році посіла друге місце на грузинській версії Танців з зірками. Окрім сольної кар’єри, Маріам є учасницею гурту Mixtura.

Після перемоги співачки у Нацвідборі на Євробачення 2025 у мережі розгорівся скандал. Маріам Шенгелію розкритикували за публічну підтримку проросійської правлячої партії Грузинська мрія. У 2023-2024 роках вона брала участь у рекламних роликах і концертах на підтримку партії.

Про що пісня Маріам Шенгелії – Freedom

На Євробаченні 2025 у швейцарському Базелі Маріам Шенгелія співатиме про жагу до свободи і любов до Батьківщини. Пісня Freedom написана грузинською та англійською мовами, вона поєднує в собі грузинські музичні елементи із сучасним звучанням.

У композиції Маріам наголошує на непохитній любові до свободи і Грузії, заявляючи, що не шукає іншого багатства.

Варто зазначити, що конкурсна пісня Шенгелії Freedom викликала у грузинів неоднозначні реакції. Співачці дорікнули, що ця композиція суперечить настроям суспільства, яке бореться з російською владою.

Маріам Шенгелія – Freedom: переклад пісні Свобода

Свобода

Свобода

A, B, G і D (*перші літери грузинського алфавіту)

Роки минають, час минає,

E і V, Z і T

Давайте ніколи не покинемо це небо і гори,

Запах трави,

Весняна роса, Анкара,

Жага свободи,

Батьківщина, яку ми несемо в серці

І так само, як серце всередині грудей,

Свобода всередині мене,

І, як і життя,

Батьківщина у нас одна.

Сонце зігріває і освітлює наші шляхи,

Гори і моря рідного краю,

Ми підемо цими дорогами з надією.

Безхмарні блакитні небеса,

Спокійне і непокірне море,

Мені не потрібно інших скарбів

Свобода – дар небес, який ми поділяємо,

Свобода – людське багатство, яке потрібно берегти,

Свобода – гірське джерело, яким потрібно ділитися, люди

Нехай вона буде тут і там – скрізь

Я проживаю своє життя з посмішкою,

Доброта – мій опір,

Свобода робить життя таким приємним,

Мій дім, моє вбрання, пісня,

Луки і гори, по яких можна бродити

Це моє багатство

Свобода, свобода, A, B.

Маріам Шенгелія – Freedom на Євробаченні 2025: відео виступу

Фото: скриншот з виступу Маріам Шенгелії

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