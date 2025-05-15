Маріам Шенгелі заспівала про любов до Грузії на сцені Євробачення 2025
Грузію на Євробаченні 2025 представила співачка Маріам Шенгелія з піснею Freedom. Вона вийшла на міжнародну сцену в Базелі у другому півфіналі (15 травня) під 10 номером.
Що відомо про представницю Грузії на Євробаченні 2025 Маріам Шенгелію та про що вона співає на конкурсі – читайте далі у матеріалі.
Хто така Маріам Шенгелія: біографія представниці Грузії на Євробаченні 2025
Маріам Шенгелія народилася 14 травня 2002 року в Мінгрелії, але до 10 років росла в Тбілісі, столиці Грузії. Потім з родиною переїхала до міста Зугдіді. Інтерес до співу та виступів проявився в Маріам ще в дитинстві.
Вона відвідувала Тбіліську державну консерваторію, де вивчала вокал і теорію музики. У 2018 році Шенгелія здобула національне визнання, ставши півфіналісткою шоу Х-Фактор в Грузії.
Рік по тому вона посіла шосте місце в Нацвідборі на Євробачення 2020. Маріам мала вийти на сцену міжнародного пісенного конкурсу як бек-вокалістка представника Грузії Торніке Кіпіані, але через пандемію коронавірусу захід тоді скасували.
У 2021 році Шенгелія дійшла до півфіналу четвертого сезону Голосу країни, а у 2025 році посіла друге місце на грузинській версії Танців з зірками. Окрім сольної кар’єри, Маріам є учасницею гурту Mixtura.
Після перемоги співачки у Нацвідборі на Євробачення 2025 у мережі розгорівся скандал. Маріам Шенгелію розкритикували за публічну підтримку проросійської правлячої партії Грузинська мрія. У 2023-2024 роках вона брала участь у рекламних роликах і концертах на підтримку партії.
Про що пісня Маріам Шенгелії – Freedom
На Євробаченні 2025 у швейцарському Базелі Маріам Шенгелія співатиме про жагу до свободи і любов до Батьківщини. Пісня Freedom написана грузинською та англійською мовами, вона поєднує в собі грузинські музичні елементи із сучасним звучанням.
У композиції Маріам наголошує на непохитній любові до свободи і Грузії, заявляючи, що не шукає іншого багатства.
Варто зазначити, що конкурсна пісня Шенгелії Freedom викликала у грузинів неоднозначні реакції. Співачці дорікнули, що ця композиція суперечить настроям суспільства, яке бореться з російською владою.
Маріам Шенгелія – Freedom: переклад пісні Свобода
Свобода
Свобода
A, B, G і D (*перші літери грузинського алфавіту)
Роки минають, час минає,
E і V, Z і T
Давайте ніколи не покинемо це небо і гори,
Запах трави,
Весняна роса, Анкара,
Жага свободи,
Батьківщина, яку ми несемо в серці
І так само, як серце всередині грудей,
Свобода всередині мене,
І, як і життя,
Батьківщина у нас одна.
Сонце зігріває і освітлює наші шляхи,
Гори і моря рідного краю,
Ми підемо цими дорогами з надією.
Безхмарні блакитні небеса,
Спокійне і непокірне море,
Мені не потрібно інших скарбів
Свобода – дар небес, який ми поділяємо,
Свобода – людське багатство, яке потрібно берегти,
Свобода – гірське джерело, яким потрібно ділитися, люди
Нехай вона буде тут і там – скрізь
Я проживаю своє життя з посмішкою,
Доброта – мій опір,
Свобода робить життя таким приємним,
Мій дім, моє вбрання, пісня,
Луки і гори, по яких можна бродити
Це моє багатство
Свобода, свобода, A, B.
Маріам Шенгелія – Freedom на Євробаченні 2025: відео виступу
Фото: скриншот з виступу Маріам Шенгелії