Не из этой Вселенной: группа Tautumeitas из Латвии выступила на Евровидении 2025

Латвию на Евровидении 2025 в Базеле представила группа Tautumeitas, которая состоит из шести участниц. Артистки вышли на международную сцену с песней Bur man laimi во втором полуфинале под четвертым номером.

Что известно о представительницах Латвии на Евровидении 2025 Tautumeitas и о чем их конкурсный трек — читайте далее в материале.

Кто такие Tautumeitas: биография представительниц Латвии на Евровидении 2025

Tautumeitas — это фольк-поп группа, которая сочетает традиции с современностью, превращая народное наследие Латвии в увлекательный опыт для слушателей.

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В состав коллектива входят шесть участниц: Ранцане Аснате (вокал, скрипка), Ранцане Аурелия (вокал, барабан), Луците Лаура (вокал, скрипка), Зваигзните Габриэла (вокал), Моисея Аннемария (вокал, мелодика, перкуссия), Слишане Кейт (вокал, кларнет, мандолина).

Карьера Tautumeitas началась с их одноименного дебютного альбома 2018 года. В течение этого времени артистки получили ряд наград на музыкальных премиях в Латвии, а также неоднократно выступали на международных фестивалях за рубежом.

Весной 2022 года Tautumeitas выпустили свой последний альбом Skrejceļš, который был отмечен большим концертом в Латвии и 17-дневным туром по стране.

О чем песня Tautumeitas — Bur man laimi

В своей конкурсной песне Bur man laimi артистки призывают слушателей открыть в себе внутреннюю силу и осознать собственную ценность.

— Она вдохновляет людей верить в свои мечты и смело идти собственным путем, несмотря на то, что счастье часто тесно связано с несчастьем. Успех часто сопровождается завистливыми взглядами окружающих. Счастье может появиться только в определенном контексте, — объяснили участницы Tautumeitas.

Tautumeitas — Bur man laimi: перевод песни Наворожи мне счастье

Наворожи мне счастье

Наворожи мне, наворожи мне, наворожи мне,

Они не смогут меня сокрушить,

Наворожи мне, наворожи мне, наворожи мне,

Они не смогут меня сокрушить Они не смогут, они не смогут, не смогут,

Они не смогут меня сокрушить

Они не смогут, они не смогут, не смогут,

Они не смогут меня сокрушить Люди строят мосты из меди,

А я свой построила из дуба,

Люди строят мосты из меди,

А я свой построила из дуба Медь у людей заржавела,

А дуб покрылся листвой

Медь у людей заржавела,

А дуб покрылся листвой Наворожи мне, наворожи мне, наворожи мне,

Они не смогут меня сокрушить,

Наворожи мне, наворожи мне, наворожи мне,

Они не смогут меня сокрушить Они не смогут, они не смогут, не смогут,

Они не смогут меня сокрушить

Они не смогут, они не смогут, не смогут,

Они не смогут меня сокрушить Люди строят мосты из меди,

А я свой построила из дуба,

Люди строят мосты из меди,

А я свой построила из дуба Медь у людей заржавела,

А дуб покрылся листвой

Медь у людей заржавела,

А дуб покрылся листвой Я не знала своего счастья,

Не знала своей удачи,

Пока не встретилась с бедою. Наворожи мне, наворожи мне, наворожи мне,

Они не смогут меня сокрушить,

Наворожи мне, наворожи мне, наворожи мне,

Они не смогут меня сокрушить Они не смогут, они не смогут, не смогут,

Они не смогут меня сокрушить

Они не смогут, они не смогут, не смогут,

Они не смогут меня сокрушить. Tautumeitas — Bur man laimi на Евровидении 2025: видео выступления

Фото: скриншот с выступления Tautumeitas

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