Не з цього Всесвіту: гурт Tautumeitas з Латвії виступив на Євробаченні 2025

Латвію на Євробаченні 2025 в Базелі представив гурт Tautumeitas, який складається з шести учасниць. Артистки вийшли на міжнародну сцену з піснею Bur man laimi у другому півфіналі під четвертим номером.

Що відомо про представниць Латвії на Євробаченні 2025 Tautumeitas та про що їхній конкурсний трек – читайте далі у матеріалі.

Хто такі Tautumeitas: біографія представниць Латвії на Євробаченні 2025

Tautumeitas – це фольк-поп гурт, який поєднує традиції із сучасністю, перетворюючи народну спадщину Латвії на захопливий досвід для слухачів.

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До складу колективу входять шість учасниць: Ранцане Аснате (вокал, скрипка), Ранцане Аурелія (вокал, барабан), Луците Лаура (вокал, скрипка), Зваігзніте Габріела (вокал), Моісея Аннемарія (вокал, мелодика, перкусія), Слишане Кейт (вокал, кларнет, мандоліна).

Кар’єра Tautumeitas розпочалася з їхнього однойменного дебютного альбому 2018 року. Протягом цього часу артистки отримали низку нагород на музичних преміях в Латвії, а також неодноразово виступали на міжнародних фестивалях за кордоном.

Навесні 2022 року Tautumeitas випустили свій останній альбом Skrejceļš, який був відзначений великим концертом в Латвії і 17-денним туром країною.

Про що пісня Tautumeitas – Bur man laimi

У своїй конкурсні пісні Bur man laimi артистки закликають слухачів відкрити у собі внутрішню силу та усвідомити власну цінність.

– Вона надихає людей вірити у свої мрії та сміливо йти власним шляхом, незважаючи на те, що щастя часто тісно пов’язане з нещастям. Успіх часто супроводжується заздрісними поглядами навколишніх. Щастя може з’явитися лише в певному контексті, – пояснили учасниці Tautumeitas.

Tautumeitas – Bur man laimi : переклад пісні Наворожи мені щастя

Наворожи мені щастя

Наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені,

Вони не зможуть мене зламати,

Наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені,

Вони не зможуть мене зламати

Вони не зможуть, вони не зможуть, не зможуть,

Вони не зможуть мене зламати

Вони не зможуть, вони не зможуть, не зможуть,

Вони не зможуть мене зламати

Люди будують мости з міді,

А я свій побудувала з дуба,

Люди будують мости з міді,

А я свій побудувала з дуба

Мідь у людей заіржавіла,

А дуб вкрився листям

Мідь у людей заіржавіла,

А дуб вкрився листям

Наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені,

Вони не зможуть мене зламати,

Наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені,

Вони не зможуть мене зламати

Вони не зможуть, вони не зможуть, не зможуть,

Вони не зможуть мене зламати

Вони не зможуть, вони не зможуть, не зможуть,

Вони не зможуть мене зламати

Люди будують мости з міді,

А я свій побудувала з дуба,

Люди будують мости з міді,

А я свій побудувала з дуба

Мідь у людей заіржавіла,

А дуб вкрився листям

Мідь у людей заіржавіла,

А дуб вкрився листям

Я не знала свого щастя,

Не знала своєї удачі,

Аж доки не зустрілась з бідою.

Наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені,

Вони не зможуть мене зламати,

Наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені,

Вони не зможуть мене зламати,

Вони не зможуть, вони не зможуть, не зможуть,

Вони не зможуть мене зламати,

Вони не зможуть, вони не зможуть, не зможуть,

Вони не зможуть мене зламати.

Tautumeitas – Bur man laimi на Євробаченні 2025: відео виступу

Фото: скриншот з виступу Tautumeitas

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