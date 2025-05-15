Как проголосовать на Евровидении 2025: способы поддержать своего фаворита
13 мая в Базеле стартовало Евровидение 2025 — первый полуфинал. Второй проходит прямо сейчас 15 мая, а финал запланирован на 17 мая. Зрители могут поддержать любимых исполнителей своими голосами.
Факты ICTV узнавали, как проголосовать на Евровидении 2025.
Евровидение 2025: как проголосовать, правила
Правила голосования на Евровидении 2025 определены Европейским вещательным союзом и состоят из двух этапов:
- голосование зрителей;
- оценивание профессионального жюри.
Зрители стран-участниц могут голосовать за понравившиеся выступления через SMS, официальное приложение или сайт, тогда как национальные жюри присуждают баллы отдельно.
При этом не разрешается голосовать за представителя своей страны — например, украинцы не могут поддержать Украину ни одним из доступных способов.
Украинские зрители за границей могли голосовать в полуфинале, где выступал представитель Украины — 13 мая, такая возможность будет во время финала. Но украинцы в пределах страны не могут отдать голос за собственного представителя — группу Ziferblat.
Жители Большой пятерки (Германия, Франция, Испания, Италия, Великобритания) и Швейцарии могут голосовать в обоих полуфиналах.
Допускается до 20 голосов за разных артистов или за одного и того же.
Евровидение 2025: как голосовать через приложение
Официальное приложение Евровидения доступно для Android, iOS и Windows. С его помощью зрители стран-участниц могут голосовать за артистов. В качестве бонуса — персональное видеообращение от исполнителей, за которых проголосовали.
Евровидение 2025: как проголосовать через SMS
Участники из стран, участвующих в конкурсе, могут отправлять голоса с помощью телефонного звонка или SMS. Нужные номера будут появляться на экране во время трансляции в каждой стране.
Как голосовать на Евровидении 2025 через сайт и когда это можно сделать
Веб-сайт esc.vote позволяет проголосовать онлайн — он будет активным в дни прямых эфиров.
Голосование открывается после выступления последнего участника и длится несколько минут.
Как поддержать Украину
Вы можете голосовать за Украину, если находитесь в стране, которая участвует в том же полуфинале, что и Украина, или в Гранд-финале. Но вы не можете голосовать за страну, в которой находитесь.
Голосуйте через официальное приложение Eurovision или на сайте www.esc.vote.
Для стран-участниц, линии для голосования открываются после исполнения всех песен в полуфинале и закрываются через короткий промежуток времени (обычно 10-15 минут). Внимательно следите за объявлениями во время трансляции.
Фото: Колаж Факти ICTV