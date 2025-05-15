Как проголосовать на Евровидении 2025: способы поддержать своего фаворита

13 мая в Базеле стартовало Евровидение 2025 — первый полуфинал. Второй проходит прямо сейчас 15 мая, а финал запланирован на 17 мая. Зрители могут поддержать любимых исполнителей своими голосами.

Факты ICTV узнавали, как проголосовать на Евровидении 2025.

Евровидение 2025: как проголосовать, правила

Правила голосования на Евровидении 2025 определены Европейским вещательным союзом и состоят из двух этапов:

Сейчас смотрят

голосование зрителей;

оценивание профессионального жюри.

Зрители стран-участниц могут голосовать за понравившиеся выступления через SMS, официальное приложение или сайт, тогда как национальные жюри присуждают баллы отдельно.

При этом не разрешается голосовать за представителя своей страны — например, украинцы не могут поддержать Украину ни одним из доступных способов.

Украинские зрители за границей могли голосовать в полуфинале, где выступал представитель Украины — 13 мая, такая возможность будет во время финала. Но украинцы в пределах страны не могут отдать голос за собственного представителя — группу Ziferblat.

Жители Большой пятерки (Германия, Франция, Испания, Италия, Великобритания) и Швейцарии могут голосовать в обоих полуфиналах.

Допускается до 20 голосов за разных артистов или за одного и того же.

Евровидение 2025: как голосовать через приложение

Официальное приложение Евровидения доступно для Android, iOS и Windows. С его помощью зрители стран-участниц могут голосовать за артистов. В качестве бонуса — персональное видеообращение от исполнителей, за которых проголосовали.

Евровидение 2025: как проголосовать через SMS

Участники из стран, участвующих в конкурсе, могут отправлять голоса с помощью телефонного звонка или SMS. Нужные номера будут появляться на экране во время трансляции в каждой стране.

Как голосовать на Евровидении 2025 через сайт и когда это можно сделать

Веб-сайт esc.vote позволяет проголосовать онлайн — он будет активным в дни прямых эфиров.

Голосование открывается после выступления последнего участника и длится несколько минут.

Как поддержать Украину

Вы можете голосовать за Украину, если находитесь в стране, которая участвует в том же полуфинале, что и Украина, или в Гранд-финале. Но вы не можете голосовать за страну, в которой находитесь.

Голосуйте через официальное приложение Eurovision или на сайте www.esc.vote.

Для стран-участниц, линии для голосования открываются после исполнения всех песен в полуфинале и закрываются через короткий промежуток времени (обычно 10-15 минут). Внимательно следите за объявлениями во время трансляции.

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Фото: Колаж Факти ICTV

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