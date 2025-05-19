Испания хочет изменить голосование на Евровидении из-за баллов для Украины и Израиля

Испанский общественный вещатель RTVE объявил, что обратится к Европейскому вещательному союзу с предложением обсудить возможные изменения в системе телеголосования на Евровидении.

По мнению RTVE, на текущую модель голосования влияют вооруженные конфликты. Это, отмечается в заявлении канала, “лишает конкурс его культурной сути”.

Испания недовольна результатами Евровидения 2025

Особое внимание испанский вещатель обратил на резкий рост позиций Израиля и Украины в результате телеголосования, хотя обе страны получили довольно скромные оценки от профессионального жюри.

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Так, израильская певица Юваль Рафаэль с песней New Day Will Rise получила всего 60 баллов от жюри и находилась на 20-й позиции, но благодаря 297 баллам от зрителей мгновенно поднялась на второе место в общем зачете. Интересно, что, как и в прошлом году, номер Израиля получил самую высокую поддержку среди зрителей в Испании.

Аналогичная ситуация произошла с Украиной. Группа Ziferblat, исполнившая песню Bird of Prey, также получила от жюри всего 60 баллов и находилась в нижней части турнирной таблицы. Однако 158 баллов от телезрителей подняли Украину на итоговое девятое место.

Что требует испанский вещатель RTVE

RTVE официально пригласит провести дебаты в рамках Европейского вещательного союза о целесообразности нынешней системы телеголосования. Ожидается, что и другие страны присоединятся к этой инициативе, пишет verTele.

Вещатель также сообщил, что направил запрос к организаторам конкурса с просьбой обнародовать детальное распределение голосов от испанских зрителей — в частности, какие страны и сколько баллов получили из Испании.

Напомним, что Ziferblat не получил 12 баллов от международного жюри, тогда как зрители из нескольких стран высоко оценили выступление группы. Максимальные 12 баллов украинцы получили от зрителей Чехии, Израиля и Польши, по 10 баллов дали Грузия, Португалия и Испания.

Всего в гранд-финале Евровидения 2025 за победу боролись 26 стран. Победителем стал австрийский певец JJ с песней Wasted Love. Испания же, которую представляла Melody с композицией Esa diva, заняла 24-е место, получив 37 баллов: 27 — от жюри и 10 — от зрителей.

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