У Києві попрощалися з Максимом Неліпою: як пройшла церемонія

У Києві попрощалися з телеведучим, актором і військовослужбовцем ЗСУ Максимом Неліпою, який загинув 12 травня під час виконання бойового завдання.

Прощання з Максимом Неліпою – подробиці

Церемонія відбулася у ЦКМ Київського політехнічного інституту, де колись навчався Максим. Попрощатися з ним прийшли побратими, колеги, друзі, одногрупники та всі, хто знав і любив його.

Кадрами з церемонії поділилися ведучий Анатолій Анатоліч та його дружина, піарниця Юла.

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– Боже, Боже, друже наш, так ми не домовлялись зустрітися… востаннє. Слава герою! – написала Юлія.

– Спочивай з миром, Максе, – додав Анатоліч.

Поховають Максима Неліпу на Байковому кладовищі в Києві на прохання його матері.

Чому на прощанні не було родини Максима Неліпи

Раніше повідомлялося, що сім’я Максима, яка нині проживає в Ізраїлі, не зможе приїхати на похорон. Його син Артем служить в армії ЦАХАЛ, а для виїзду з країни потребує офіційного дозволу. У Неліпи також залишилися донька Марія та дружина Тамара.

Із початком повномасштабної війни Неліпа добровільно вступив до лав тероборони, а згодом долучився до ЗСУ. Служив у 14 окремому полку безпілотних авіаційних комплексів, де був старшим лейтенантом і командиром роти. У січні 2024 року отримав поранення, переніс три операції та повернувся на фронт.

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