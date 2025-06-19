Венздей 2 сезон: Netflix показав нового директора академії Невермор

Сервіс Netflix оприлюднив новий тизер Венздей 2 сезон, у якому вперше з’явився новий директор академії Невермор. Очільника закладу на імʼя Баррі Дорт виконає Стів Бушемі.

Актор у незвичному амплуа вже привернув увагу глядачів. Прем’єру першої частини Венздей 2 сезон заплановано на 6 серпня, другу – на 3 вересня 2025 року.

Netflix показав нового директора академії Невермор

У новому сезоні Венздей глядачі побачать зміни у керівництві Невермору. На місце попередньої директорки Лариси Вімс (Гвендолін Крісті) приходить Баррі Дорт. У тизері Бушемі з’являється в яскраво-фіолетовому костюмі, презентуючи себе як рішучого реформатора.

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– Минулого року ця школа – це святилище – опинилася під атакою через мою попередницю, Ларису Вімс. Її огидна одержимість усім нормальним обернулася катастрофою. Але я радо виправлю її помилки, – пообіцяв новий директор.

У відео глядачі бачать, як портрет Вімс зняли, а портрет Дорта натомість прикрасив стіну. Баррі обіцяє академії “відновити славу”, набираючи нову хвилю учнів-вигнанців, серед яких буде і Пагслі Аддамс (Айзек Ордоньєс), що демонструє здібність керувати блискавками.

Хто ще зʼявляється в новому тизері Венздей 2 сезон

Разом із директором Дортом у відео нам показали знайомих персонажів – Б’янку Барклай (Джой Сандей), Енід (Емма Маєрс) і, звісно, Венздей Аддамс (Дженна Ортега). Вони презентують нову концепцію школи – можливість бути собою.

Цікаво, що у межах промокампанії Netflix також запустив сайт NevermoreAcademy.com, де фанати можуть “подати заявку” на вступ до школи.

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