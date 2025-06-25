Лана Дель Рей зупинила концерт: причина розчулила фанів

Американська співачка Лана Дель Рей перервала свій виступ у столиці Уельсу – Кардіффі, щоб обійняти та поцілувати свого чоловіка Джеремі Дюфрена.

Інтимний епізод відбувся просто під час виконання балади Stars Fell on Alabama, присвяченої коханому.

Лана Дель Рей зупинила концерт через поцілунок

На сцені стадіону Principality зірка мала дуже зворушений вигляд. За словами очевидців, вона витирала сльози, перш ніж підійти до чоловіка, який спостерігав за нею за лаштунками.

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Пара не приховувала почуттів – закохані ніжно обіймалися й цілувалися, поки глядачі захоплено спостерігали за цим.

Співачка була в блакитній квітковій сукні, а Дюфрен – у бейсболці та футболці з принтом. Фани зафільмували, як під час обіймів чоловік жартома поклав руку їй на сідницю. Також подружжя щось шепотіло одне одному на вухо.

Цей милий момент стався за кілька днів після того, як співачка відзначила 40-річчя разом із чоловіком та його родиною.

Нагадаємо, Лана Дель Рей вийшла заміж за Джеремі Дюфрена у вересні 2024 року на березі затоки в Дес-Алеманд, що у Луїзіані. Саме там він працює гідом на човнах та возить туристів місцевими затоками.

Їхня історія кохання почалась ще у 2019-му, коли співачка вперше скористалась його туром, але тоді між ними нічого не було. Пара знову зустрілася у 2024 році, після чого швидко заручилася і побралася.

Джерело : Daily Mail

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