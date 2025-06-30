Самые ожидаемые сериалы лета 2025: что смотреть в этом сезоне

Лето 2025 года обещает быть насыщенным на громкие премьеры — на экраны выйдет ряд сериалов и фильмов, которые уже успели всколыхнуть интерес зрителей по всему миру.

От третьего сезона Игры в кальмара, который уже доступен на Netflix, до продолжения истории об Уэнсдей, дочери Гомеса и Мортиши Аддамсов. От пылких любовных сюжетов до жуткой адаптации романа Стивена Кинга. Киноманам в этом сезоне точно будет из чего выбирать.

Какие сериалы выйдут на экраны летом 2025 года — список самых ожидаемых премьер далее в материале.

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Слишком (Too Much)

Это романтически-комедийный мини-сериал от Netflix. В центре сюжета — девушка с разбитым сердцем Джессика, которая переезжает из Нью-Йорка в Лондон, чтобы начать новую жизнь. В новом городе она влюбляется в инди-музыканта по имени Феликс, а также регулярно попадает в курьезные ситуации.

Главные роли сыграли Меган Сталтер (сериал Хитрости) и Уилл Шарп (второй сезон Белого лотоса). Сериал будет насчитывать десять эпизодов, премьера запланирована на 10 июля.

Институт (The Institute)

Мини-сериал из восьми эпизодов является адаптацией одноименного романа Стивена Кинга 2019 года. Премьера состоится на телеканале MGM+ 13 июля.

Институт — это жуткое заведение, куда похитители отправляют детей со способностями к телепатии или телекинезу. Попадает туда и Люк Эллис (Джо Фримен), где он встречается с директором учреждения мисс Сигсби, а также с другими детьми. В Институте над ними проводят жестокие эксперименты с целью развития сверхспособностей.

Микстейп (Mix Tape)

Романтическая история о Дэниеле (Джим Стерджес) и Элисон (Тереза Палмер), которые влюбляются друг в друга в подростковом возрасте, прежде чем жизнь разводит их в разные стороны.

Спустя годы, благодаря социальным сетям и общим музыкальным воспоминаниям, они снова встречаются и пытаются понять, удастся ли им возродить прежние чувства. Сериал состоит из четырех серий, премьера — 15 июля на BBC Two.

Чужой: Земля (Alien: Earth)

Это научно-фантастический сериал ужасов, основанный на франшизе Чужой. Сценаристом и режиссером выступил Ной Хоули.

Сериал станет приквелом, действия будут разворачиваться за три десятилетия до событий фильма Чужой 1979 года. В главных ролях: Сидни Чендлер, Алекс Лотер, Сэмюэл Бленкин, Эсси Дэвис и Адарш Гурав. Премьера — 12 августа.

Уэнсдей (Wednesday)

Во втором сезоне главную героиню Уэнсдей Аддамс, которую сыграла Дженна Ортега, ждут новые приключения и тайны.

Стив Бушеми присоединится к актерскому составу в роли нового директора академии Невермор, а Джоанна Ламли сыграет бабушку Уэнсдей. Шоу выйдет на Netflix в двух частях. Первые серии появятся 6 августа, а остальные — 3 сентября.

Вашингтон Блэк (Washington Black)

Это экранизация одноименного романа канадской писательницы Эси Эдугян. В центре сюжета — 11-летний Джордж Вашингтон Блэк, который вынужден бежать из своего дома на сахарной плантации на Барбадосе. В конце концов он попадает в Новую Шотландию, где местный лидер Мэдвин Харрис становится его наставником. Премьера сериала запланирована на 23 июля.

Книжный (Bookish)

Шестисерийный сериал о Габриэле Буке — начитанном и сообразительном детективе, владельце старинного книжного магазина в Лондоне. Он будет помогать полиции раскрывать преступления, события будут разворачиваться в послевоенный 1946 год. Премьера сериала — 16 июля.

Платонические отношения (Platonic)

6 августа на экраны выйдет второй сезон сериала Платонические отношения, главные роли в котором сыграли Сет Роген и Роуз Бирн. В центре сюжета — Уилл и Сильвия, которые переживают кризис среднего возраста. В юности они были друзьями, а теперь их общение получило новый импульс.

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