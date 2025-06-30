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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
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Поцілував прапор: соліст Imagine Dragons підняв на сцені стяг 122 бригади ТрО ЗСУ

Imagine Dragons підняли прапор 122 бригади ТрО ЗСУ

Гурт Imagine Dragons та його фронтмен Ден Рейнольдс постійно демонструють підтримку України під час концертів. Так музиканти не дають світу забути про битву, яку веде наша країна проти російської агресії.

У мережу потрапив новий прояв солідарності гурту з українцями. Цього разу на сцені зʼявився не лише синьо-жовтий прапор, а й знамено 122 окремої бригади тероборони ЗСУ.

Соліст Imagine Dragons поцілував стяг 122 бригади

Під час виступу Ден Рейнольдс підняв прапор бригади, про що повідомили у соцмережах військового підрозділу.

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– Символічний жест підтримки, який не залишив байдужим жодного українця, – прокоментували в бригаді.

На запису видно, як вокаліст Imagine Dragons показує знак перемоги, цілує прапор та повертає його фанатам.

Раніше на концерті в Мілані Рейнольдс також підняв український прапор, який йому передали з фан-зони, під час виконання хіта Believer.

Нагадаємо, що артист разом з іншими світовими зірками є амбасадором платформи United24. Гурт привертає увагу до війни в Україні як зі сцени, так і реальними діями. Так, у 2023 році Imagine Dragons випустили кліп Crushed, знятий на лінії фронту, у якому розповіли історію 14-річного українця Сашка.

Відтак музиканти запросили хлопця вийти з ними на сцену, а наприкінці того ж року передали йому ключі від нового будинку, відбудованого завдяки донатам, зібраним після прем’єри кліпу.

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Фото: Getty Images, 122 окрема бригада ТрО ЗСУ

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