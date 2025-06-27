Стали подружжям до церемонії у Венеції: подробиці весілля Безоса та Санчес

Засновник Amazon Джефф Безос та ведуча Лорен Санчес офіційно стали подружжям у США ще до гучної триденної весільної церемонії у Венеції. Про це ЗМІ повідомили різні джерела. Подружжя також підписало шлюбний контракт на мільйони доларів.

Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися

Попри святковий антураж на острові Сан-Джорджо-Маджоре, церемонії розпису в Італії у закоханих не було – пара не подавала відповідного запиту на реєстрацію в органах влади Венеції. За італійським законодавством це є обов’язковою умовою для громадян США, які планують укласти шлюб у країні.

– Шлюб за кордоном часто не визнається у США або може спричинити юридичні складнощі. Тож, найімовірніше, вони вже уклали цивільний шлюб у Сполучених Штатах, – пояснив один із провідних юристів Флориди.

Також три відомі адвокати з розлучень підтвердили, що пара підписала докладний шлюбний договір. Зазначається, що його дія розрахована на будь-яку юрисдикцію. Проте сам процес розлучення можливий лише у штаті постійного проживання подружжя – нині це Флорида, де Безос придбав три будинки на елітному острові Індіан-Крік.

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Щоби взяти шлюб у Венеції, американці мають отримати й підписати присягу перед консульським офіцером США в Італії про відсутність юридичних перешкод для розпису. Також потрібно пройти нотаріальне оформлення в посольстві або консульстві.

Жодних ознак того, що Безос і Санчес пройшли цю процедуру, наразі немає. За словами джерел з міськради Венеції, жодна муніципальна установа не задіяна у церемоніях пари й жоден громадський простір не було зарезервовано для весілля. Раніше місцеві активісти влаштували численні акції протесту з вимогою припинити використання культурної спадщини для проведення елітних вечірок.

Хто приїхав на весілля Безоса та Санчес

Попри це, святкування не обійшлося без зіркових гостей. Увечері четверга, 26 червня, Безос і Санчес прибули на вітальну вечерю у Венеції в компанії сестер Кардашʼян та їхньої матері Кріс Дженнер, ведучої Опри Вінфрі та актора Орландо Блума, що був без Кеті Перрі на тлі новини про розрив стосунків.

До святкування також приєдналися сусіди новоспеченого подружжя з Маямі – донька чинного президента США Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером та дітьми.

Раніше стало відомо, що Безос переніс святкування з історичної будівлі Scuola Grande della Misericordia до Арсеналу – комплексу з посиленою охороною, що колись слугував корабельнею.

Джерело : PageSix

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